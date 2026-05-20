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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं और मेरी पार्टी…'

राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं और मेरी पार्टी…'

Chirag Paswan News: चिराग पासवान ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है. संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 May 2026 05:48 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है जिस पर राजनीति शुरू हो गई है. एनडीए के नेता उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस बयान की कड़ी निंदा करती है.

अपने एक्स पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा है, "कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है. हमारे प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहें है, ऐसे में जब ऐसी भाषाएं नेतृत्वकर्ता के लिए कही जाती है तो उसका प्रभाव देश की आबादी पर भी पड़ता जो कतई उचित नहीं है." 

उन्होंने आगे लिखा, "राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है. मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस बयान की कड़ी निंदा करती है."

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अरुण भारती बोले- '...तो आप देश का ही मजाक उड़ा रहे'

राहुल गांधी के बयान पर LJP(R) सांसद अरुण भारती ने कहा, "प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय रिश्ते हैं जहां आपको भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर अलग-अलग करार करने पड़ते हैं. इन चीजों का आप मजाक उड़ाएंगे तो आप देश का ही मजाक उड़ा रहे हैं. राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता पर ये सवाल उठना चाहिए कि जब आपके समय में आपके प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तब क्या वे देश की बात करते थे?"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 May 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Rahul Gandhi PM Modi BIHAR NEWS
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