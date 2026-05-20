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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री मोदी को 'गद्दार' कहने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा- 'राहुल गांधी गृह युद्ध…'

प्रधानमंत्री मोदी को 'गद्दार' कहने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा- 'राहुल गांधी गृह युद्ध…'

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 20 May 2026 03:11 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया है. राहुल गांधी की ओर से रायबरेली में कहे गए इस शब्द पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) की प्रतिक्रिया आई है. एबीपी न्यूज़ से बुधवार (20 मई, 2026) को गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गृह युद्ध करवाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको सत्ता मिल नहीं रही है. इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं. इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है, अब वह नहीं होता है. इस वजह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करते हैं.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 20 May 2026 03:11 PM (IST)
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