बिहार: अपने वायरल वीडियो को लेकर शिक्षा मंत्री ने लिया ये ऐक्शन, तेजस्वी यादव को क्यों चेताया?
Mithilesh Tiwari Viral Video News: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पटना में मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने टीआरई-4 के अभ्यर्थियों से कहा कि वे पढ़ाई करें. वे लोग शिक्षा विभाग को निर्देश न दें.
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 50 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने यह ऐक्शन अपने वायरल वीडियो के खिलाफ लिया है. बीते मंगलवार (19 मई, 2026) को उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे. इस पर मिथिलेश तिवारी ने आज (बुधवार) पटना में मीडिया से बातचीत में अपने वीडियो के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया.
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो वीडियो पहले वायरल हुआ था जिसमें हमें स्वास्थ्य मंत्री बोलते हुए दिखाया गया है. उसे एडिट किया गया है. जब हम कहीं बाइट देते हैं तो हमारे स्टाफ भी रिकॉर्ड करते हैं. उस वीडियो को हमने जारी भी किया. उसमें हम शिक्षा विभाग ही बोल रहे हैं.
तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना बोला हमला
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है. पहले भी ऐसा किया गया था. तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी टीम आजकल लगी हुई है. कुछ-कुछ करके दिखाती रहती है, इसलिए हमारी टीम ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है. कानूनी कार्रवाई होगी सब समझ जांएगे.
इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के परिवार से कोई सरकारी स्कूल गया है क्या? इस पर मिथिलेश तिवारी ने कहा, "तेजस्वी जी के परिवार के जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है. हमलोग खानदानी चोर नहीं हैं. इसलिए तेजस्वी यादव जो सुनना चाहते हैं वही आज हम उनको सुना रहे हैं."
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि खानदान पर अगर वह जाएंगे तो उनको हम ऐसा खानदान दिखाएंगे कि उनको समझ नहीं आएगा. हम एक सामान्य परिवार में जन्मे हैं. हमारे पिताजी भारत सरकार में एक सामान्य कर्मचारी थे. हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है. मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं. हम तेजस्वी यादव के परिवार के जैसे चोरी करके घोटाला करके नहीं पहुंचे हैं. उनको कहेंगे ज्यादा टारगेट नहीं करिए नहीं तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा.
दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने टीआरई-4 के अभ्यर्थियों से कहा कि अभ्यर्थियों का काम पढ़ाई करना है. वे पढ़ाई करें. वे लोग शिक्षा विभाग को निर्देश न दें. हमारा अपना काम है हम कैसे करेंगे उसमें कौन-कौन से व्यवधान हैं उसको खत्म कर रहे हैं.
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Source: IOCL