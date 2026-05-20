बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी (PM Modi) के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया है. राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने बुधवार (20 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया.

सम्राट चौधरी ने कहा, "देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है. लगातार चुनावी हार और निराशा अब उनके शब्दों और व्यवहार में साफ दिखाई देने लगी है. गांधी परिवार के आरंभ से अंत तक अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा, लेकिन ये रंग बदलने वाले देशहित और लोकतंत्र की बात किस मुंह से करते हैं?"

'सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए'

सम्राट चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर लगाम लगी है, लोकतंत्र सशक्त हुआ और भारत का सम्मान विश्वभर में बढ़ा है. राहुल गांधी जी ने केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है. इस बेतुके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए. अत्यंत निंदनीय!"

देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है।



लगातार चुनावी हार और निराशा अब उनके शब्दों और व्यवहार में साफ दिखाई देने लगी है। गांधी परिवार के आरंभ से अंत तक अपने शासनकाल में… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 20, 2026

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हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी साधा निशाना

दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के साथ गद्दारी की थी. राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चीन की एजेंसियों से चंदा लेकर देश के साथ गद्दारी की. पीएम मोदी और अमित शाह राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाई है.

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