Exclusive: अगर सभी 29 सीटें जीते तो क्या CM पद पर दावा ठोकेंगे चिराग पासवान? दिया ये जवाब

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपनी बात रखी. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अगर चुनाव में सभी 29 सीटें जीते तो क्या चिराग पासवान सीएम पद पर दावा ठोकेंगे? इस सवाल पर चिराग ने कहा, ''मैं कतई नहीं दावा करूंगा और इसे रिकॉर्ड में रख लें. किसी भी परिस्थिति में दावा नहीं करूंगा.''

जब उनसे यह पूछा गया कि कि आप फिर क्यों कहते हैं कि बिहार बदलेगा, बिहार बदलना चाहिए, जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो कैसे बिहार को बदलेंगे? इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मैं ऐसी व्यवस्था का हिस्सा पहली बार बनूंगा जो कि नीति निर्माण करती है, जो फैसले लेती है. मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा जहां मैं 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' को लागू करवा पाऊंगा. आज तक मैं तो बिहार सरकार का हिस्सा तो नहीं रहा तो ऐसे में मेरे पास अपनी सोच को धरातल पर उतारने का मौका है.''

'मैं NDA में सहयोगी की ईमानदार भूमिका निभा रहा'

अगर चिराग पासवान की परफॉर्मेंस बिहार में बड़ी अच्छी रही तो क्या उन्हें दिल्ली में रिवॉर्ड किया जाएगा? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ''मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा बोल रही हैं, लेकिन इन दोनों का क्या कनेक्शन है? इसका कोई कनेक्शन नहीं है. मैं एनडीए में एक सहयोगी की तरह ईमानदार भूमिका निभा रहा हूं. 2024 में जब मेरे सांसद जीतकर आए थे तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री फिर पीएम पद की शपथ लें, जबतक वो वहां पर हैं, मैं संतुष्ट हूं.''

NDA गठबंधन को जीत दिलाना लक्ष्य- चिराग पासवान

टिकट ब्रिकी के आरोपों पर उन्होंने आगे कहा, ''मेरा लक्ष्य क्लियर है, मुझे चुनाव में NDA गठबंधन को बड़ी जीत दिलानी है. ये इस तरह के आरोप आज भी लगे हैं और कल भी लगेंगे. जिसे सीट मिलती है वो खुश होता है, जिसे नहीं मिलती है वो आरोप लगाता है. उनका आरोप भी सर आंखों पर. कोई व्यक्ति उम्मीद लगाकर रखता है और उन्हें जब चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो वो वैसी बातें बोलता है, उसका भी मैं सम्मान करता हूं.''