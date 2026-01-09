The Raja Saab OTT: 'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
The Raja Saab OTT Deal: प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' की ओटीटी डील हो चुकी है जिसके तहत फिल्म के ओटीटी राइट्स करोड़ों में बिके हैं. जानें थिएटर के बाद ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी.
साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी. मारुति के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. थिएटर्स में रिलीज होने के बाद 'द राजा साब' ओटीटी पर भी रिलीज होगी. प्रभास स्टारर इस फिल्म की ओटीटी डील हो चुकी है जिसके तहत फिल्म के ओटीटी राइट्स करोड़ों में बिके हैं.
123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' की रिलीज से एक महीने पहले ही ओटीटी डील हो गई थी. प्रभास की हॉरर-फैंटेसी फिल्म के डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार ने खरीदे हैं. यानी थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 'द राजा साब' के डिजिटल राइट्स के लिए जियो हॉटस्टार ने 160 करोड़ रुपए अदा किए हैं.
'द राजा साब' की स्टार कास्ट फीस
- 'द राजा साब' में प्रभास के साथ संजय दत्त अहम किरदार में दिखाई देंगे. फिल्म में मालिवका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, जरीना वहाब और बोमन ईरानी अहम किरदा में हैं.
- फिल्म का बजट 400 से 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वैसे तो प्रभास अपनी एक फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. लेकिन टाइम्स नाउ की मानें तो 'द राजा साब' के लिए प्रभास ने 100 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज किए हैं.
- फिल्म के डायरेक्टर मारुति को 18 करोड़ रुपए बतौर फीस दी गई है. वहीं संजय दत्त ने 5 करोड़, मालविका मोहनन ने 2 करोड़ और निधि अग्रवाल ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.
- जबकि रिद्धि कुमार और बोमन ईरानी ने अपने रोल के लिए 1 करोड़ रुपए वसूल किए हैं. वहीं फिल्म में ब्रह्मंदम भी फिल्म का हिस्सा हैं जिन्होंने अपने रोल के लिए 80 लाख रुपए लिए हैं.
प्रभास की अपकमिंग फिल्में
'द राजा साब' के बाद प्रभास के पास एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप है. उनके पास संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'स्पिरिट' है. इसमें एक्टर तृप्ति डिमरी के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. इसके बाद प्रभास 'सालार- पार्ट 2' और 'कल्कि 2898 एडी 2' में भी दिखाई देंगे.
