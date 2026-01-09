Ramakrishna Ghosh Created Sensation In Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में महाराष्ट्र और गोवा के बीच मुकाबला गुरुवार यानी 8 जनवरी, 2026 को जयपुर के डॉ. सोनी स्टेडियम में खेला गया. जिसमें कुछ ऐसा देखने को मिला, जो रोमांच की सारी हदों को पार कर गया. इस मुकाबले में महाराष्ट्र के लिए खेल रहे रामकृष्ण घोष ने एक ऐसा जादुई स्पेल डाला, जिसे देख क्रिकेट जगत हैरान हो गया है. लिस्ट ए क्रिकेट में रामकृष्ण घोष ने जिस तरह की गेंदबाजी की है ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता है. इस मुकाबले में महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने रामकृष्ण घोष को आखिरी ओवर सौंपा, जिसमें उन्होंने सनसनी मचा दी.

रामकृष्ण घोष ने मेडन निकाला आखिरी ओवर

गोवा के खिलाफ हुआ मुकाबला महाराष्ट्र के हाथ से लगभग निकल चुका था. आखिरी ओवर में गोवा को सिर्फ 6 रन बनाने थे, लेकिन रामकृष्ण घोष ने उस ओवर को मेडन निकाल दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र ने 5 रन से रोमांचक जीत हासिल की. रामकृष्ण की इस गेंदबाजी की अब हर तरफ चर्चा हो रही है. इस मुकाबले में रामकृष्ण ने महाराष्ट्र के लिए 10 ओवर में सिर्फ 35 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया. वहीं, रामकृष्ण ने इस स्पेल में 2 मेडन ओवर भी डाले.

गोवा की टीम 3 ओवर में 11 रन नहीं बना पाई

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र की टीम ने 250 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में, लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा की टीम को अंतिम के तीन ओवर में सिर्फ 11 रन बनाने थे, लेकिन रामकृष्ण घोष ने अपनी गेंदबाजी से मैच का रूख बदल दिया. महाराष्ट्र के लिए आखिरी ओवर में सनसनी मचाने वाले रामकृष्ण घोष ने टीम के लिए पारी का 48वां ओवर भी डाला था, जिसे उन्होंने मेडन निकाला था. गोवा ने 49वें ओवर में किसी तरह पांच रन बना पाई, लेकिन आखिरी ओवर में फिर रामकृष्ण ने मेडन डालकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है.

CSK के लिए IPL 2026 में खेलेंगे रामकृष्ण?

विजय हजारे ट्रॉफी में सनसनी मचाने वाले रामकृष्ण घोष इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम में शामिल हैं. सीएसके ने इस गेंदबाज को 30 लाख के बेस प्राइस पर रिटेन किया है. ऐसे में उम्मीद है कि सीएसके की मैनेजमेंट का उनके प्रदर्शन पर ध्यान गया होगा, क्योंकि रामकृष्ण घोष को अभी तक आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.