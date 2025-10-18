बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) प्रमुख चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में परिवारवाद को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलता.

उन्होंने कहा कि सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है लेकिन आगे बढ़ने और टिके रहने के लिए आपमें काबिलियत का होना जरूरी है. अगर आपमें काबिलियत नहीं है तो आप कितने भी बड़े या हैवी वेट सरनेम टाइटल के साथ क्यों न आएं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे.

जब उनसे पूछा गया कि हर चीफ मिनिस्टर बिहार में कैंपेन करने आ रहे हैं. योगी आदित्यनाथ आए और कह रहे थे कि आरजेडी-कांग्रेस में तो सिर्फ परिवारवाद है. चिराग तो इसका जीता जागता उदाहण हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''मैं तो हूं. मैं क्या करूं? मैं तो परिवारवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलता. मैं इतना जरूरत मानता हूं कि आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र या सुपुत्री हैं तो आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं.''

काबिलियत के बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा, ''मैं 2014 का चुनाव लड़ा, ये इसलिए हो सकता है कि मैं इस परिवार से आता हूं. 2019 में फिर से लड़ा और दोगुने मार्जिन से जीता, ये मेरी काबिलियत थी. साल 2021 में जब मेरी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, उसके बावजूद मैंने नए सिरे से पार्टी संगठन को तैयार किया. मैंने पार्टी को वापस वहां तक पहुंचाने का काम किया, जहां पर आज है. ये काबिलियत का हिस्सा था.''

CM को लेकर शाह के बयान पर क्या बोले चिराग?

जब उनसे पूछा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल (17 अक्टूबर) कहा कि विधायक अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे और फिर मुख्यमंत्री चुने जाएंगे. कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई तो उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर देंगे. और तब चिराग पासवान सबसे ज्यादा खुश होंगे. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ''मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि सारी बातें इतनी सहजता से मेरे साथ जोड़कर रख दी जाती हैं. इसके लिए मैं किसी को गुनहगार नहीं मानता हूं. ये गंभीर सवाल है. इस परसेप्शन को मैं लीड होते हुए नहीं देखना चाहता हूं.''

'जंगलराज के बाद बिहार को नीतीश कुमार ने ही संभाला'

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे इसे स्पष्ट करना जरूरी है. 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा. जब चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे का विरोध करते हैं. मैंने 2020 में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीतिगत विरोध जरूर किया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. मैं ये मानता हूं कि जंगलराज के बाद यानी 2005 के बाद किसी ने बिहार को संभाला तो वो नीतीश कुमार जी ही थे.

मैं कभी नहीं चाहूंगा कि JDU को नुकसान हो- चिराग

चिराग पासवान ने ये भी कहा, ''मैं अब एनडीए का हिस्सा हूं. क्या मैं जिस थाली में खाऊंगा, उसी में छेद करूंगा? जिस गठबंधन में रहूंगा क्या उसी में दरार पैदा करने की कोशिश करूंगा? ये मेरे संस्कार नहीं हैं. मैं कई बार चुप रहकर और कई बार बोलकर ये कोशिश की है कि गठबंधन में सभी साथ रहें. मैं नीतीश कुमार जी का दिल से आदर और सम्मान करता हूं. ये सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता हैं, मेरी आत्मा जानती है. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उनकी पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो.''