तेजप्रताप यादव NDA में होंगे शामिल? दही-चूड़ा भोज पर चिराग पासवान ने साफ की तस्वीर

मकर संक्रांति के मौके पर पटना में एलजेपी (आर) के दफ्तर में गुरुवार (15 जनवरी) को दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. इस बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो जानकारी मिल जाएगी.

तेजप्रताप के NDA में आने के सवाल पर क्या बोले चिराग?

चिराग पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति एक नई ऊर्जा देती है. जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा, ''व्यस्तता के चलते नहीं जा पाते हैं. लेकिन हम सब एक परिवार हैं.'' तेजप्रताप के एनडीए में आने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''ऐसी कोई बात होगी तो जानकारी मिल जाएगी. लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है.''

CM नीतीश कुमार समेत कई नेता दही-चूड़ा भोज में हुए शामिल

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दही-चूड़ा भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री दिलीप जायसवाल के अलावा कई एनडीए के नेता शामिल हुए. पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से आए, यह गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है. उन्होंने कहा, ''बिहार को विकसित बनाने के विजन पर चर्चा हुई और साथ ही घर-परिवार को लेकर भी बातचीत हुई.''

बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है- चिराग पासवान

एनडीए के कई सांसद और विधायक भी एलजेपी (R) के दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ''मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जो बहुत-सी गर्मजोशी और खुशी लेकर आता है. यह सुख-समृद्धि का संदेश देता है. बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है.''