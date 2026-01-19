सर्दियों में बिजली बिल बढ़ गया? इन घरेलू तरीकों से होगी बचत

Electricity Saving Tips: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में बिजली की खपत अपने आप बढ़ जाती है. ठंड से बचने के लिए हीटर और गीजर ज्यादा चलने लगते हैं, दिन छोटे होने से लाइटें भी देर तक जलती रहती हैं. ऐसे में महीने के आखिर में जब बिजली का बिल आता है, तो वही आराम जेब पर भारी पड़ने लगता है. कई परिवारों के लिए यह बढ़ा हुआ खर्च पूरे बजट को हिला देता है. आमदनी वही रहती है.

लेकिन जरूरतें अचानक बढ़ जाती हैं. यही वजह है कि सर्दियों में यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या ठंड में आराम भी मिले और बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहे. अच्छी बात यह है कि थोड़ी समझदारी और रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव से आप बिजली के खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

सर्दियों में बिजली का बिल क्यों बढ़ जाता है?

ठंड के मौसम में बिजली का बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हीटर, गीजर और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल है. नहाने के लिए गीजर, कमरे गर्म रखने के लिए हीटर और कई बार ब्लोअर या इलेक्ट्रिक कंबल भी चलने लगते हैं. इसके अलावा दिन जल्दी ढल जाने से लाइटें ज्यादा समय तक जलती रहती हैं. कई घरों में अब भी पुराने उपकरण चल रहे होते हैं.

जो नई तकनीक के मुकाबले ज्यादा बिजली खपत करते हैं. इन सबका सीधा असर मीटर की रीडिंग पर पड़ता है. जब एक साथ कई हाई पावर डिवाइस लंबे समय तक चलते हैं, तो महीने भर में यूनिट तेजी से बढ़ जाती हैं और बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा आ जाता है.

इन आसान तरीकों से करें बिजली की बचत

सबसे पहले हीटर और गीजर का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें, आदत के तौर पर नहीं. गीजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ने से बचें और हो सके तो टाइमर वाले उपकरण अपनाएं. ऊर्जा बचाने वाले 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण चुनें, क्योंकि ये कम बिजली में बेहतर काम करते हैं. दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल करें और बेवजह जलती लाइटें बंद रखें.

सोने से पहले घर का एक चक्कर लगाकर गैर जरूरी स्विच ऑफ करना अच्छी आदत बनाएं. कमरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि गर्मी बाहर न जाए. मोटे कंबल और गर्म कपड़ों को प्राथमिकता दें. पुराने उपकरण समय पर बदलें और एलईडी बल्ब लगाएं. ये छोटे कदम मिलकर हर महीने अच्छे खासे रुपये बचा सकते हैं.

