बिहार: 'मनोज तिवारी, रवि किशन मेरे जूनियर', विनय बिहारी ने मंत्री पद पर ठोका दावा

मकर संक्रांति बाद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है. पूर्व मंत्री वरिष्ठ BJP विधायक और भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे विनय बिहारी ने मंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश की है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोटे से मुझे मंत्री बनाया जाए. भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आने वाला पहला विधायक हूं.

मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ मेरे जूनियर- विनय बिहारी

विनय बिहारी ने कहा, ''मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ मेरे जूनियर हैं. मनोज तिवारी मुझसे चार साल बाद, रवि किशन मुझसे नौ साल बाद राजनीति में आए, निरहुआ 11 साल बाद आए. मैं 22,000 गाने लिख चुका हूं. साढ़े सात सौ फिल्में कर चूका हूं.''

उम्मीद है मंत्रियों की लिस्ट में मेरा नाम होगा- विनय बिहारी

उन्होंने आगे कहा, ''हम ऐसे क्षेत्र से विधायक हैं, जहां पहले कभी बीजेपी का विधायक नहीं रहा. राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए मंत्री पद का प्रबल दावेदार हूं. चार बार से जीत रहा हूं. पहले भी मंत्री रह चुका हूं. उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व मेरे नाम पर विचार करेगा और मंत्रियों की सूची में मेरा नाम होगा.''

NDA में ऑल इज वेल नहीं- आरजेडी

वहीं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का कहना है कि NDA में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है. RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ''विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही. विधायक मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाए. जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो और विधायकों की भी नाराजगी देखने को मिलेगी. एनडीए को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा.''

मकर संक्रांति बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है. मौजूदा समय में बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के मुताबिक यह संख्या अधिकतम 36 तक हो सकती है. मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एनडीए में शामिल पार्टियां जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी.