बिहार चुनाव: इस एग्जिट पोल में RJD के लिए बड़ी खुशखबरी! विरोधियों को चौंका देंगे आंकड़े

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद चाणक्या स्ट्रैटीजीज (Chanakya Strategies) के एग्जिट पोल में आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. चाणक्या के मुताबिक, आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. बीजेपी को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिल सकती हैं. इसके साथ ही एनडीए में चिराग पासवान को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं. जीतन राम मांझी की पार्टी को 0-2 सीटें जा सकती हैं. उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 2-3 सीटें आने की संभावना है.

महागठंबधन में कांग्रेस को 17-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. लेफ्ट को 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं. मुकेश सहनी की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं. अन्य के खाते में 3-5 सीटें जा सकती हैं.

(डिसक्लेमर: अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)