बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll 2025: इस एग्जिट पोल में महागठबंधन की सीटें 100 के पार, NDA के आंकड़े ने चौंकाया

Bihar Exit Poll 2025: इस एग्जिट पोल में महागठबंधन की सीटें 100 के पार, NDA के आंकड़े ने चौंकाया

Bihar Election Chanakya Strategies Exit Poll: बिहार चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है और अब सभी को नतीजों का इंतजार है. इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनो चरणों का मतदान खत्म हो गया है. इस बार प्रदेश में हुए ऐतिहासिक वोटिंग ने सभी को हैरान कर दिया है. अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर हैं. लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें एक बार फिर एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है. हालांकि चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में महागठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं.

चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार में चुनाव में एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन को 100-108 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है. जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं.

NDA में किस पार्टी को कितनी सीटें?

इस सर्वे के मुताबिक एनडीए की 130 से 138 सीटों में से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 70 से 75 सीटें, जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिलने का अनुमान है. इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं. साथ ही जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दो सीटें मिल सकती हैं. वहीं आरएलएम को दो से तीन सीटें मिलने का अनुमान है.

महागठबंधन में में किस पार्टी को कितनी सीटें?

चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. इस सर्वे के अनुसार आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 से 23 सीटें आती दिखाई दे रही हैं. वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सात से नौ सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा लेफ्ट दलों को 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं.

(डिसक्लेमर: बिहार चुनाव  को लेकर अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)

Published at : 11 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 BIHAR NEWS  Exit Poll 2025

