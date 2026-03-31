बिहार: आपके घर-मकानों की होगी गिनती, किस तारीख को अधिकारी दरवाजे पर देंगे दस्तक? जानें

देश में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होने वाली है. 1 अप्रैल 2026 से ये शुरू होने जा रही है. पहले चरण में मकानों-घरों की गिनती होगी. बिहार में जनगणना अधिकारी 2 मई से 31 मई के बीच आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे. इससे पहले 17 अप्रैल से 1 मई के बीच आप स्व-गणना (Self-Enumeration) के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डिटेल दे सकेंगे. ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में मिलेगा.

जनगणना के दौरान क्या पूछा जाएगा?

परिवार के मुखिया का नाम

मकान की छत में इस्तेमाल सामग्री

मोबाइल नंबर

पेयजल का सोर्स

मकान नंबर

टीवी

परिवार के सदस्यों की संख्या

शौचालय की उपलब्धता

मकान के दीवार में इस्तेमाल सामग्री

साइकल, स्कूटर, मोटरसाइकल

मकान का इस्तेमाल

इंटरनेट की सुविधा

परिवार क्रमांक

गैस कनेक्शन

मकान की हालत

कार, जीप, वैन

विवाहित दंपतियों की संख्या

बिजली का सोर्स

लैपटॉप या कंप्यूटर

मुख्य अनाज

मकान में कमरों की संख्या

स्नानघर की उपलब्धता

रेडियो या ट्रांजिस्टर

मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री

शौचालय का प्रकार

परिवार के मुखिया का लिंग

टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्ट फोन

पेयजल की उपलब्धता

गंदे पानी की निकासी

भवन नंबर या जनगणना नंबर

मकान के स्वामित्व की स्थिति

खाना पकाने का मुख्य ईंधन

जाति (सामान्य / अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी)

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जनगणना में दी जाने वाली जानकारी होगी गोपनीय

जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 15 शामिल है, जिसमें कहा गया है कि दी गई व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय माना जाता है. इसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता है, अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य संगठन के साथ साझा नहीं किया जा सकता है.

दूसरे चरण में होगी लोगों की गिनती

मकानों-घरों की गिनती के बाद जनगणना के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी. इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी जानकारी सहित व्यक्तिगत स्तर के डेटा को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

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