Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर की नौकरशाही में फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है. सन् 1992 बैच के आईएएस अधिकारी चंचल कुमार लंबे समय से प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. बिहार में वेहमुख्यमंत्री सचिवालय में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. प्रशासनिक फैसलों और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका को काफी प्रभावशाली माना जाता रहा है.

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान वे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे और हाल के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे. अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए उनके सामने मीडिया नीति, प्रसारण व्यवस्था और सरकार की संचार रणनीति से जुड़े अहम विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी होगी.

बिहार में रहते हुए चंचल कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और 6 वर्षों (जून 2016 से जनवरी 2022) तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं. प्रशासनिक मामलों, नीतिगत फैसलों और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका को काफी प्रभावशाली माना जाता रहा है. बिहार की ब्यूरोक्रेसी में उन्हें एक प्रभावशाली और रणनीतिक अधिकारी के तौर पर देखा जाता है.

यूपी कैडर के इन अधिकारियों भी मिली जिम्मेदारी

इसी आदेश में उत्तर प्रदेश कैडर के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सन् 1991 बैच की आईएएस अधिकारी निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव बनाया गया है, साथ ही उन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

शीतला माता मंदिर भगदड़: मृतकों के परिजनों में मातम, माननीय मंत्री जी बोले- धैर्य रखिए

वहीं उत्तर प्रदेश कैडर के सन् 1992 बैच के अधिकारी नरेंद्र भूषण को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार, जो पहले आधार प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें पर्यटन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है.

हिमाचल प्रदेश कैडर के सन् 1996 बैच के आईएएस अधिकारी भारत हरबंसलाल खेड़ा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. वह वर्तमान सचिव के सेवानिवृत्त होने के बाद इसी मंत्रालय में सचिव का पद संभालेंगे.