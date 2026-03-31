शीतला माता मंदिर भगदड़: मृतकों के परिजनों में मातम, माननीय मंत्री जी बोले- धैर्य रखिए

बिहार में नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने से 8 महिलाओं की मौत हो गई. परिवारवालों में चीख-पुकार मची है. इस बीच बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने मृतकों के परिजनों से धैर्य रहने की अपील की है.

मीडिया से बातचीत में श्रवण कुमार ने कहा, "मृतक के परिवारों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की मैं अपील करता हूं. मृतक के परिवारों को सरकार की तरफ जो मदद मिलनी चाहिए वो दी जाएगी. घटना बहुत दुखद है."

Patna, Bihar: On the stampede during prayers at Mata Sheetla Temple, Minister Shravan Kumar says, "I appeal to the families of the deceased to remain patient in this difficult time. The government will provide all necessary assistance to the affected families..." pic.twitter.com/MWFerm9mag — IANS (@ians_india) March 31, 2026

सीएम नीतीश ने जताया शोक

इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, "नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित शीतला देवी मंदिर में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है. मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना है. मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 4-4 लाख रुपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं. घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं तथा उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं."

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बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है. इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है. घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें तथा शोकाकुल परिवारों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

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भगदड़ की वजह अभी साफ नहीं

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह घटना हुई. उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले तथा कुछ ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के बाद मंदिर परिसर और अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. भगदड़ के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

नालंदा के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शुभम कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंदिर में अत्यधिक भीड़ के कारण यह हादसा हुआ होगा. उन्होंने कहा, “घटना में आठ श्रद्धालुओं की मौत हुई है और पांच से अधिक लोग घायल हुए हैं.”