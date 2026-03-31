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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CM नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बेटे निशांत का आया रिएक्शन, कर दी ये बड़ी मांग

बिहार: CM नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बेटे निशांत का आया रिएक्शन, कर दी ये बड़ी मांग

Nishant Kumar News: निशांत कुमार पूजा-अर्चना के लिए दुर्गा मंदिर पहुंचे थे. यहां से जब बाहर निकले तो मीडिया से बात की. पत्रकारों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सवाल किया जिस पर निशांत ने जवाब दिया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Mar 2026 06:54 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था. इस पर अब बेटे निशांत कुमार का रिएक्शन सामने आया है. मंगलवार (31 मार्च, 2026) को निशांत शहर के एक दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे. यहां से जब वे बाहर निकले तो मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया.

निशांत कुमार से मीडिया ने पूछा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा (एमएलसी पद से) दे दिया है. पूरा बिहार भावुक है, क्या कहिएगा? इस पर निशांत ने मीडिया से कहा, "पिताजी ने फैसला लिया है, मैं स्वीकार करता हूं. जनता का स्नेह-प्यार जैसे पिताजी पर बना रहा उस तरह मुझ पर और पार्टी पर बना रहे. यही कामना करता हूं."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार को साइड करने के लिए BJP कब से बना रही था प्लान? RJD ने किया डिकोड!

नालंदा की घटना पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर नालंदा में मची भगदड़ और श्रद्धालुओं की हुई मौत पर भी निशांत ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "बिहारशरीफ के शीतला माई मंदिर में भगदड़ की घटना मर्माहत करने वाली है. इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख की अनुग्रह राशि दी जा रही है. घायलों के समुचित उपचार की भी व्यवस्था की गई है."

बता दें कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं. पार्टी नेताओं संग बैठक कर रहे हैं. आगे की रणनीति भी बना रहे हैं. दूसरी ओर भले नीतीश कुमार सीएम न रहें लेकिन वे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. ऐसे में ये तो तय है कि पार्टी का अंतिम फैसला अभी नीतीश कुमार ही लेंगे. सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा. नीतीश कुमार के पार्टी में अभी रहने से निशांत को भी राजनीति का ककहरा सीखने का मौका मिलता रहेगा.

यह भी पढ़ें- नालंदा हादसे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, 'शीतला मंदिर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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