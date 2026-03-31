बिहार: CM नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बेटे निशांत का आया रिएक्शन, कर दी ये बड़ी मांग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था. इस पर अब बेटे निशांत कुमार का रिएक्शन सामने आया है. मंगलवार (31 मार्च, 2026) को निशांत शहर के एक दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे. यहां से जब वे बाहर निकले तो मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया.

निशांत कुमार से मीडिया ने पूछा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा (एमएलसी पद से) दे दिया है. पूरा बिहार भावुक है, क्या कहिएगा? इस पर निशांत ने मीडिया से कहा, "पिताजी ने फैसला लिया है, मैं स्वीकार करता हूं. जनता का स्नेह-प्यार जैसे पिताजी पर बना रहा उस तरह मुझ पर और पार्टी पर बना रहे. यही कामना करता हूं."

#WATCH | पटना, बिहार: JDU नेता निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे पर कहा, "...पिता जी पर जैसे जनता का प्यार और स्नेह बना रहा, मुझ पर और पार्टी पर बना रहे।" pic.twitter.com/jNnel4O9Mq — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026

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नालंदा की घटना पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर नालंदा में मची भगदड़ और श्रद्धालुओं की हुई मौत पर भी निशांत ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "बिहारशरीफ के शीतला माई मंदिर में भगदड़ की घटना मर्माहत करने वाली है. इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख की अनुग्रह राशि दी जा रही है. घायलों के समुचित उपचार की भी व्यवस्था की गई है."

बता दें कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं. पार्टी नेताओं संग बैठक कर रहे हैं. आगे की रणनीति भी बना रहे हैं. दूसरी ओर भले नीतीश कुमार सीएम न रहें लेकिन वे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. ऐसे में ये तो तय है कि पार्टी का अंतिम फैसला अभी नीतीश कुमार ही लेंगे. सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा. नीतीश कुमार के पार्टी में अभी रहने से निशांत को भी राजनीति का ककहरा सीखने का मौका मिलता रहेगा.

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