बक्सर: पकड़ी गई 125 करोड़ रुपये की अवैध शराब, मुर्गी दाने की बोरी में छुपाईं थीं बोतलें

पुलिस डाल-डाल तस्कर पात-पात की तर्ज पर बक्सर पुलिस को लगातार दूसरी बड़ी सफलता मिली है. जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दो दिनों के भीतर दो बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कुल कीमत 125 करोड़ आंकी जा रही है.

पहली बड़ी कार्रवाई नवानगर थाना पुलिस और मध्य निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने की. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को 27 नवंबर को गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक भारी खेप जिले से होकर गुजरने वाली है. सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने त्वरित छापेमारी की कार्रवाई की.

ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

इस दौरान 18 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. ट्रक से 964 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. कुल 8641 लीटर शराब की बरामदगी हुई है. इस मामले में ट्रक चालक अमन और सहचालक कौशल को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह शराब रोहतास से पटना ले जाई जा रही थी. समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी तस्करी रुक गई.

मुर्गी दाने की बोरियों के नीचे छुपाई शराब

वहीं, दूसरी कार्रवाई शुक्रवार की देर रात औद्योगिक थाना की पुलिस ने वीर कुंवर सिंह सेतु पर की. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पंजाब नंबर की एक गाड़ी को रोका. तलाशी लेने पर मुर्गी दाने की बोरियों के नीचे छुपाकर रखी गई 393 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई. इसमें कुल 3529 लीटर शराब पाई गई. पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है.

ड्राइवर संजय ने पूछताछ में बताया कि उसे सोनीपत से सिलीगुड़ी तक ट्रक ले जाने के लिए दिया गया था और बताया गया था कि इसमें मुर्गी दाना लदा है. वहीं औद्योगिक थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि शराब को बेहद शातिर तरीके से मुर्गी दाने के बीच छुपाया गया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से तस्करी नाकाम हो गई. बक्सर पुलिस की यह लगातार दूसरी सफलता जिले में अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.