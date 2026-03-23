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हिंदी न्यूज़शिक्षाBSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: हर साल बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिससे साइट धीमी हो जाती है या कई बार क्रैश भी हो जाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Mar 2026 11:31 AM (IST)
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बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है. इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा के परिणाम का दिन हर छात्र के लिए बेहद जरूरी होता है, इस साल भी छात्र बड़ी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है और आज यानी 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा. 
 
हर साल रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिससे साइट धीमी हो जाती है या कई बार क्रैश भी हो जाती है. ऐसे में कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देखने के कई और आसान तरीके भी मौजूद हैं. तो आइए जानते हैं कि  बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो नतीजे कैसे देख सकेंगे, जिनकी मदद से आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 
 
कब और कैसे जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट?
 
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज यानी 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा. यह रिजल्ट तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए एक साथ घोषित होगा. छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से अपना परिणाम देख सकेंगे. इसलिए पहले से ही अपनी जरूरी जानकारी तैयार रखें. 
 
अगर वेबसाइट क्रैश हो जाए तो क्या करें?
 
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिससे साइट खुलने में दिक्कत आती है. ऐसे में छात्र परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप SMS के जरिए, डिजिलॉकर से या UMANG ऐप से भी रिजल्ट देख सकते हैं. 
 
SMS के जरिए ऐसे चेक करें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट
 
1. अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा या वेबसाइट नहीं खुल रही, तो SMS सबसे आसान तरीका है. 
 
2. अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलें. 
 
3. नया मैसेज BIHAR12 <स्पेस> ROLL NUMBER टाइप करें.
 
4. इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें. 
 
5. कुछ ही मिनटों में आपका रिजल्ट SMS के जरिए मिल जाएगा. यह तरीका सबसे तेज और भरोसेमंद माना जाता है. 
 
 
डिजिलॉकर से BSEB 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे देखें?
 
1. डिजिलॉकर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. 
 
2, इसके लिए डिजिलॉकर वेबसाइट या ऐप खोलें. 
 
3. साइन इन करें, अगर अकाउंट नहीं है तो पहले बना लें. 
 
4.  12वीं मार्कशीट के लिंक पर क्लिक करें. 
 
5. रोल कोड और रोल नंबर डालें.
 
6.सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे सेव या डाउनलोड कर लें. 
 
UMANG ऐप से भी मिल सकता है रिजल्ट
 
UMANG ऐप के जरिए भी छात्र आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करें और बिहार बोर्ड रिजल्ट सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी भरें. 
 
ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसे देखें परिणाम
 
1. अगर वेबसाइट सही से काम कर रही हो तो आप सीधे वहां से भी रिजल्ट देख सकते हैं. 
 
2. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 
 
3. 12वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. 
 
4. रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें. 
 
5. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें. 
 

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Published at : 23 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
बिहार बोर्ड BSEB Bihar Board 12th Result BSEB Inter Result 2026 BSEB 12th Result 2026
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