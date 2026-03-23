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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद अब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम जारी होने की तारीख और समय तय हो गया है. छात्र-छात्राएं जो कई दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर राहत लेकर आई है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया जाएगा. यह परिणाम दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा, जिसके बाद छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे.

शिक्षा मंत्री करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 जारी

इस बार भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (Bihar Boar 12th Result 2026) जारी करने की जिम्मेदारी राज्य के शिक्षा मंत्री के पास होगी. जानकारी के मुताबिक, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तय समय पर परिणाम जारी करेंगे. इस खास मौके पर शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.



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कहां देखें बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

results.biharboardonline.com

biharboardonline.bihar.gov.in

interbiharboard.com

secondary.biharboardonline.com

ऐसे चेक करें अपना बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें और कैप्चा भरें.

स्टेप 3: फिर छात्र ‘View’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

स्टेप 5: फिर छात्र मार्कशीट डाउनलोड करें.

स्टेप 6: अंत में छात्र इसका प्रिंट निकाल लें.

कब हुई थी परीक्षा

इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं. बोर्ड की तरफ से कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स के नाम, जिलेवार प्रदर्शन और लड़के-लड़कियों का रिजल्ट शामिल रहेगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र-छात्राएं एबीपी लाइव और आधिकारिक साइट पर नजर बनाकर रखें.बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी 2026 के बीच राज्यभर के 1,762 केंद्रों पर आयोजित की गईं. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली.

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