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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार बोले- जनता ने नकारा

तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार बोले- जनता ने नकारा

Bihar News: मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है. छात्र आंदोलन पर बोले- पढ़ने वाले छात्र अपने काम में लगे हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Aug 2026 12:10 PM (IST)
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बिहार में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए.

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और राजनीतिक पार्टी चलाते हैं. उन्हें जो भी राजनीतिक कार्यक्रम करना है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता. लेकिन जनता ने उन्हें सरकार चलाने का नहीं, बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया है.

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‘जनता ने तेजस्वी को नाकाबिल समझा’

श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने अपना फैसला चुनाव के माध्यम से दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को नाकाबिल समझते हुए विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा होता है और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए. विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है.

उठाए गए मुद्दे पर जांच का आदेश पहले ही: मंत्री

तेजस्वी यादव द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन मामलों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन पर सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

छात्र आंदोलन पर बोले- पढ़ने वाले छात्र अपने काम में लगे हैं

छात्रों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों का कोई बड़ा आंदोलन नहीं है. उन्होंने कहा कि जो छात्र पढ़ाई करने वाले हैं, वे अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में छात्रों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी छात्र हित में योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं.

सरकार ने छात्रों के लिए किए कई काम

मंत्री ने कहा कि शिक्षा और छात्र कल्याण सरकार की प्राथमिकता रही है. छात्रों को बेहतर अवसर, सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजनीतिक विरोध के लिए मुद्दे उठाने के बजाय राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 16 Aug 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
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