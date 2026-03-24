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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप ने रुपये देकर की थी राजपाल यादव की मदद, अब एक्टर ने कह दी ये बड़ी बात

तेज प्रताप ने रुपये देकर की थी राजपाल यादव की मदद, अब एक्टर ने कह दी ये बड़ी बात

Rajpal Yadav News: चेक बाउंस के मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी. इस बीच राजपाल यादव ने जनशक्ति जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को शुभकामनाएं दी हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Mar 2026 12:34 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल जाने से लेकर बेल तक की तस्वीरें लोगों ने देखीं. इस दौरान एक्टर से लेकर राजनेता सहित कई लोगों ने राजपाल यादव की रुपये से मदद भी की थी. अब ऐसे लोगों के प्रति बॉलीवुड के चर्चित एक्टर राजपाल यादव आभार जता रहे हैं. 

राजपाल यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को शुभकामना दे रहे हैं. जब राजपाल यादव मुश्किल के वक्त (जेल में) में थे तो लाखों रुपये देकर तेज प्रताप यादव ने भी राजपाल यादव की मदद की थी. 

'ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर'

तेज प्रताप के लिए राजपाल यादव ने कहा, "तेज प्रताप यादव जी का आभारी हूं जो जनशक्ति जनता दल के संस्थापक हैं… आप राजनीति के जरिए सेवा कर रहे हैं… ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. हम अभिनेता हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए ऊपर वाला आपको बहुत-बहुत शक्ति प्रदान करे. ऐसी हम कामना कर रहे हैं…" 

तेज प्रताप ने 10 फरवरी को किया था पोस्ट

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने फरवरी महीने में राजपाल यादव की मदद की थी. इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी थी. 10 फरवरी को तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा था, "मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंदरजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई. इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार, उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है. मानवीय करुणा एवं सहयोग की भावना से, मैं JJD परिवार की ओर से ₹11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूं."

गौरतलब हो कि चेक बाउंस के मामले में अगली सुनवाई तक अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत बढ़ गई है. एक अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Rajpal Yadav BIHAR NEWS
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