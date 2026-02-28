जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, फैंस से मांगा सपोर्ट

राजपाल यादव हाल ही में 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल से बेल पर बाहर आए हैं. वहीं एक्टर ने अब नया काम शुरू कर दिया है. दरअसल एक्टर ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है. राजपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने यूट्यूब पर इस नए चैप्टर की शुरुआत के लिए अपने फैंस से दुआ मांगी है.

राजपाल यादव ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल

इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो मैसेज में राजपाल कहते नजर आते हैं, “हाय दोस्तों, मैं आपका राजपाल हूं और मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा था. वह पल आ गया है, मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है.” अपने नए चैप्टर के बारे में बताते हुए, राजपाल ने कहा, “मेरा यूट्यूब चैनल आज से लॉन्च हो रहा है और इस चैनल का नाम राजपाल नौरंग यादव है.”

प्लेटफॉर्म के पीछे के विजन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “राजपाल नौरंग यादव यूट्यूब चैनल का मिशन सिर्फ यही है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को एक जैसा एंटरटेनमेंट मिले. अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए ढेर सारा हेल्दी एंटरटेनमेंट. यह चैनल आपका है, इसे एन्जॉय करें, खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें.”

बेल मिलने पर फैंस और वेल विशर्स का किया था शुक्रिया

कुछ दिन पहले, राजपाल यादव को ज़मानत मिली थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने फैंस और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया था. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्टर ने हिंदी में लिखा एक आसान लेकिन दिल को छू लेने वाला मैसेज पोस्ट किया था. जिसमें लिखा था, “आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया.”

एक हफ्ते पहले जेल से बेल पर रिहा हुए हैं राजपाल

अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और “हंगामा”, “भूल भुलैया”, “चुप चुप के” जैसी कई फ़िल्मों में यादगार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक्टर, दो दशकों से ज़्यादा समय से बॉलीवुड में एक पॉपुलर हस्ती बने हुए हैं. बदकिस्मती से, उनकी हाल की कानूनी परेशानियां हेडलाइन बन गईं, और उनकी हाल की ज़मानत की ख़बरें काफ़ी हद तक रिपोर्ट की गईं. बता दें कि 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल एक हफ़्ते पहले तिहाड़ जेल से बाहर आए थे. जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए, राजपाल ने कहा कि उनके साथ पूरे देश का सपोर्ट है – बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर कोई उनसे बहुत प्यार करता है.”

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दी है. राजपाल के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का DD जमा किया है. इसके अलावा, एक्टर को अपना पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया था. इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है.