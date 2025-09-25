लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रही है.

बीजेपी प्रवक्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर राजनीति की थी, लेकिन उनके साथी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनका साथ छोड़ दिया. अब कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कर रही है, लेकिन यह केवल राजनीतिक दावा है.

वोट चोरी का कहीं नहीं है कोई ठोस सबूत- रोहन गुप्ता

रोहन गुप्ता ने राहुल गांधी के ट्वीट और दावों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि 6,018 वोट डिलीट किए गए थे, और बाद में दावा किया गया कि ऐसा करने की कोशिश हुई. इससे साफ है कि कथित वोट चोरी का कहीं कोई ठोस सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई वोट चोरी नहीं हुई है. यह सच है और सच रहेगा. जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है. ऐसे बयान देना सही नहीं है.

एनडीए सरकार लगातार राज्य में कर रही विकास कार्य- रोहन गुप्ता

बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विपक्ष को तथ्य और सही जानकारी के बिना इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए. जनता अब सब समझ चुकी है और बिहार चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में विकास की गति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और एनडीए सरकार लगातार राज्य में विकास कार्य कर रही है.

रोहन गुप्ता ने कहा कि पहले बिहार में जंगलराज का माहौल था, लेकिन अब यह खत्म हो चुका है. एनडीए सरकार ने कानून-व्यवस्था, विकास और सामाजिक योजनाओं में सुधार किया है. जनता भी इस बदलाव को देख रही है और इसलिए वह फिर से बिहार में एनडीए की सरकार लाने जा रही है.

विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी तय- रोहन गुप्ता

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बयान केवल राजनीति करने के उद्देश्य से हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लें. बीजेपी प्रवक्ता ने निष्कर्ष निकाला कि बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार की वापसी तय है, क्योंकि जनता ने खुद विकास और स्थिरता का पक्ष चुना है.