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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर अब BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'एक भाषा का…'

राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर अब BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'एक भाषा का…'

Maithili Thakur News: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि कुछ कारण है इसलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी हैं और पीएम मोदी, पीएम मोदी हैं. ये अंतर साफ-साफ लोग भी देख सकते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 May 2026 04:16 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'गद्दार' वाले शब्द पर उनकी हर तरफ किरकिरी हो रही है. पीएम मोदी (PM Modi) के लिए उन्होंने जो कहा है उसको लेकर एनडीए नेताओं की एक ही मांग है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. इन सब पर जारी बयानबाजी के बीच अब बिहार बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) की प्रतिक्रिया आई है.

गुरुवार (21 मई, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "हम विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं… एक भाषा का चयन करना बहुत जरूरी है… लेकिन कुछ कारण है इसलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी हैं और पीएम मोदी, पीएम मोदी हैं. ये अंतर साफ-साफ लोग भी देख सकते हैं." 

यह भी पढ़ें- PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'

राहुल गांधी पर फिर भड़के गिरिराज सिंह

राहुल गांधी के बयान पर बीते बुधवार (20 मई, 2026) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी थी. आज (गुरुवार) फिर उन्होंने हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की देश में जमीन खिसक चुकी है. अब वह कांग्रेस रही नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय थी. यह माओवादी, मुस्लिम कांग्रेस बन गई है. 

गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां इन लोगों ने दी है... ये लोग चाहे जितनी गालियां दें, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को प्यार करती है... वे (राहुल गांधी) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, बेल पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह भाषा नेता प्रतिपक्ष की नहीं हो सकती. प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे."

यह भी पढ़ें- कैसा है 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' जहां रहने गए प्रशांत किशोर? मालिक कौन? सब कुछ जानिए

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 May 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Maithili Thakur PM Modi BIHAR NEWS
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