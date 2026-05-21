राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर अब BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'एक भाषा का…'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'गद्दार' वाले शब्द पर उनकी हर तरफ किरकिरी हो रही है. पीएम मोदी (PM Modi) के लिए उन्होंने जो कहा है उसको लेकर एनडीए नेताओं की एक ही मांग है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. इन सब पर जारी बयानबाजी के बीच अब बिहार बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) की प्रतिक्रिया आई है.

गुरुवार (21 मई, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "हम विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं… एक भाषा का चयन करना बहुत जरूरी है… लेकिन कुछ कारण है इसलिए राहुल गांधी, राहुल गांधी हैं और पीएम मोदी, पीएम मोदी हैं. ये अंतर साफ-साफ लोग भी देख सकते हैं."

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राहुल गांधी पर फिर भड़के गिरिराज सिंह

राहुल गांधी के बयान पर बीते बुधवार (20 मई, 2026) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी थी. आज (गुरुवार) फिर उन्होंने हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की देश में जमीन खिसक चुकी है. अब वह कांग्रेस रही नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय थी. यह माओवादी, मुस्लिम कांग्रेस बन गई है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां इन लोगों ने दी है... ये लोग चाहे जितनी गालियां दें, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को प्यार करती है... वे (राहुल गांधी) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, बेल पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह भाषा नेता प्रतिपक्ष की नहीं हो सकती. प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे."

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