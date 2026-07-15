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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: श्रावणी मेले पर सम्राट सरकार की स्पेशल तैयारी, लेजर शो, ड्रोन शो… 3 लाख तक का इनाम भी

बिहार: श्रावणी मेले पर सम्राट सरकार की स्पेशल तैयारी, लेजर शो, ड्रोन शो… 3 लाख तक का इनाम भी

Shravani Mela 2026: पर्यटन विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से तैयारी के बारे में बताया है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए भी अच्छी खबर आई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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श्रावणी मेले को लेकर हर साल की तरह इस बार भी सम्राट सरकार बेहतर तैयारी करने जा रही है. 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला चलेगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से कांवड़ियों के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. बुधवार (15 जुलाई, 2026) को पर्यटन विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से तैयारी के बारे में बताया.

केदार गुप्ता ने कहा कि भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में कांवड़ियों के लिए सुल्तानगंज, धोबई, खैरा, संग्रामपुर, धौरी, गोड़ियारी और अबरखा में टेंट सिटी का निर्माण होगा. वहीं गरीबनाथ मंदिर के लिए सारण एवं मुजफ्फरपुर जिले में कांवड़ियों के लिए पहलेजा घाट, आरडीएस कॉलेज, बिठौली, तुर्की, गोरौल और रजला में टेंट सिटी का निर्माण होगा. यहां सारी सुविधाएं जैसे- शौचालय, बेड आदि की व्यवस्था रहेगी.

श्रावणी मेले में लेजर शो… ड्रोन शो

जानकारी दी गई कि पहली बार पर्यटन विभाग के द्वारा टेंट सिटी के पास लेजर शो और सुल्तानगंज में ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए कांवड़िया पथ पर अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र भी कार्य करेगा. पर्यटक गाइड की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी. कांवड़िया पथ में निर्मित अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र के माध्यम से निशुल्क श्रावणी मेले के ब्रोशर (विवरणिका) का वितरण किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें- छोटू सिंह के समर्थन में निशांत कुमार के सामने नारेबाजी, JDU कार्यालय के बाहर खूब हुआ बवाल

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे पुरस्कृत

दूसरी ओर पर्यटन मंत्री ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी अच्छी खबर दी. उन्होंने कहा कि इस बार सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. इस बार सावन के महीने में चार सोमवारी है (3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त) और सोमवार के दिन सुल्तानगंज, अबरखा एवं खैरा स्थित टेंट सिटी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा. 

उन्होंने बातया कि किसी राज्य को कोई प्रतियोगी (इन्फ्लुएंसर) श्रावणी मेले का रील बनाता है और मेला से संबंधित वह रील ज्यादा से ज्यादा चर्चित (वायरल) होता है तो वह तीन लाख रुपये तक का पुरस्कार पा सकता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके लिए कम से 25000 फॉलोवर्स होना अनिवार्य है. नियम की सारी जानकारी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी है.

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Published at : 15 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Shravani Mela BIHAR NEWS Shravani Mela 2026
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