छोटू सिंह के समर्थन में निशांत कुमार के सामने नारेबाजी, JDU कार्यालय के बाहर खूब हुआ बवाल

जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को पार्टी दफ्तर के बाहर छोटू सिंह के समर्थन में जमकर हंगामा किया. जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो छोटू सिंह के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की. मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा. नाराज समर्थकों की आवाज सुनकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दो लोगों को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर बातचीत की.

हंगामा करते हुए जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि छोटू सिंह को फिर से पार्टी में वापस लिया जाए. बता दें कि हाल ही में छोटू सिंह को पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप में छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है. छोटू सिंह को नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का करीबी माना जाता है.

अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं: उमेश कुशवाहा

पार्टी कार्यालय के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं के हंगामे पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पहले ही लेटर जारी कर दिया गया है और जो अनुशासित नहीं रहेगा उस पर कार्रवाई होगी. आज जो हल्ला कर रहे थे वह जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं थे. जेडीयू कार्यकर्ता तो अनुशासित होते हैं. कुछ ऐसे ही बाहर के लोग मंगाए गए थे, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय ले लिया है उसे वापस नहीं लेगी. अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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छोटू सिंह की तस्वीर को लेकर किया प्रदर्शन

जेडीयू कार्यालय के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह की तस्वीर को लेकर खूब नारेबाजी की. हंगामे के दौरान अफरातफरी की स्थिति बनी रही. निशांत कुमार पहुंचे तो हलचल तेज हो गई लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला. इससे पहले मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने छोटू सिंह का समर्थन किया था.

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