प्रशांत किशोर को चुनाव के बीच बड़ा झटका, केसी सिन्हा सहित जन सुराज के कई नेता BJP में शामिल

बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को बड़ा झटका लगा है. केसी सिन्हा (KC Sinha) सहित जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के कई नेताओं ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को बीजेपी का दामन थाम लिया. पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था.

कुम्हार से प्रत्याशी थे केसी सिन्हा

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान केसी सिन्हा को जन सुराज ने कुम्हरार से प्रत्याशी बनाया था. अब केसी सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. केसी सिन्हा के अलावा जन सुराज के मनेर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके गोपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं. इनके अलावा जन सुराज के दीघा विधानसभा से प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है. इनके साथ बड़ी संख्या में आए जन सुराज के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए.

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बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दीघा विधानसभा से प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने जन सुराज से अलग होने का फैसला किया है. साथ ही यह भी कहा था कि वे बांकीपुर से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे.

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