बिहार में जारी रहेगा भीषण गर्मी का तांडव, 6 जिलों में लू की चेतावनी, सामने आया IMD बड़ा अपडेट

बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान है. लगातार बढ़ते तापमान और कड़ी धूप से हर वर्ग के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. सुबह 9 बजे के बाद से ही घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है. जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को समय में बदलाव कर थोड़ी राहत दी है, लेकिन किसान, मजदूर,आम लोग जिन्हें रोजमर्रा काम के लिए निकलना जरूरी है उनके लिए परेशानी बढ़ गई है.

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार (22 अप्रैल) को भी बढ़ती गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. दक्षिण बिहार के पटना सहित सभी जिलों में बुधवार को भीषण गर्मी और कई जगह पर हीट वेव रहने की संभावना है तो 6 जिले औरंगाबाद ,कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और अरबल में उसने उष्ण लहर और लू चलने की चेतावनी दी गई है.

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कई जगहों पर बढ़ेगा तापमान

उत्तर बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके में भी तापमान में बढ़ोतरी के साथ कई जगह हिट वेब रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे बिहार के करीब 21 से 22 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना जताई गई है. गुरुवार (23 अप्रैल) तक पूरे बिहार में भीषण गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 23 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा. इसकी वजह से शु्क्रवार (24 अप्रैल) से उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्व के 24 जिलों में बारिश, बिजली चमकने और तेज हवा की चेतावनी दी गई है. लेकिन दक्षिण बिहार के मध्य और पश्चिम मिलकर में कोई राहत की उम्मीद नहीं है.

कई जिलों को झेलनी पड़ेगी गर्मी की मार

पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में अभी एक सप्ताह तक भीषण गर्मी झेलना पड़ेगा. बीते मंगलवार (21 अप्रैल) को राज्य के 17 जिलों में 19 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. जबकि तीन जिले भीषण गर्मी के साथ हीट वेव की चपेट में रहे.

इनमें मोतिहारी में लगातार दूसरे दिन गर्म रहा तो भागलपुर और शेखपुरा में हीट वेव दर्ज किया गया. हालांकि सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को पश्चिमी इलाके में एक डिग्री के करीब तापमान में कमी आई, लेकिन मध्य के गया पटना जैसे कई शहरों के तापमान में 1 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी भी रही.

सबसे अधिक तापमान गया जी में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो रोहतास जिले के डेहरी में 42.6, शेखपुरा 42.5, सासाराम 41.9, कैमूर 41.8, पटना तथा भागलपुर 41.5, बाल्मीकि नगर, सारण, मोतिहारी तथा बक्सर में 41.2, औरंगाबाद 40.9, सुपौल और सिवान के जीरादेई में 40.8, भागलपुर के सबौर में 40.6, अरबल 40.4, नालंदा तथा जहानाबाद में 40.3 और मुंगेर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

ज्यादातर शहरों के तापमान में हुई बढ़ोतरी

मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई. इस दौरान अधिकतम तापमान में 5.0 और न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है. राज्य का अधिकतम तापमान 38.3 से 42.7 और न्यूनतम तापमान 21.8 से 30.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पटना सहित अधिकांश शहर रात्रि और सुबह में गर्म रहे और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से 29 डिग्री के बीच रहा.

सबसे अधिक औरंगाबाद में 30.9 डिग्री रहा और रात में भी लोग गर्मी से परेशान रहे. राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 1.5 और न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. यहां अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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