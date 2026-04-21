नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया है.

श्रवण कुमार ने नेतृत्व पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया है.

श्रवण ने कहा, वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की बात कही है.

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार (Shrawon Kumar) को दी है. इस पर श्रवण कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये उनके लिए गर्व का पल है. उन्होंने विशेष रूप से नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है.

श्रवण कुमार ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे वे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे. श्रवण कुमार ने कहा, "मुझे जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उसेपूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे. मेरी प्राथमिकता पार्टी संगठन को और मजबूत करना एवं सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू कराना होगा."

समन्वय बनाकर करेंगे काम: श्रवण कुमार

श्रवण कुमार ने कहा कि विधायक दल के नेता के रूप में वे सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे. श्रवण कुमार ने यह बयान मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को नालंदा में दिया है.

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अपने पूर्व अनुभवों का जिक्र किया और कहा कि वे पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, जिनमें मुख्य सचेतक का पद भी शामिल है. उस दौरान उन्होंने पार्टी के अनुशासन और सदन में समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. श्रवण ने भरोसा जताया कि नई भूमिका में भी उनके अनुभव का लाभ दिखेगा.

जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने आगे कहा कि वे पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे. उनकी कोशिश होगी कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो ताकि राज्य के विकास और जनहित के कार्यों को और मजबूती मिल सके.

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