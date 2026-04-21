हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'

नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'

Shrawon Kumar News: श्रवण कुमार ने कहा कि वे सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया है.
  • श्रवण कुमार ने नेतृत्व पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया है.
  • श्रवण ने कहा, वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.
  • सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की बात कही है.

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार (Shrawon Kumar) को दी है. इस पर श्रवण कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये उनके लिए गर्व का पल है. उन्होंने विशेष रूप से नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है.

श्रवण कुमार ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे वे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे. श्रवण कुमार ने कहा, "मुझे जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उसेपूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे. मेरी प्राथमिकता पार्टी संगठन को और मजबूत करना एवं सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू कराना होगा."

समन्वय बनाकर करेंगे काम: श्रवण कुमार

श्रवण कुमार ने कहा कि विधायक दल के नेता के रूप में वे सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे. श्रवण कुमार ने यह बयान मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को नालंदा में दिया है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की राह पर निशांत! बिहार में कब से यात्रा पर निकलेंगे खुद बता दी तारीख

अपने पूर्व अनुभवों का जिक्र किया और कहा कि वे पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, जिनमें मुख्य सचेतक का पद भी शामिल है. उस दौरान उन्होंने पार्टी के अनुशासन और सदन में समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. श्रवण ने भरोसा जताया कि नई भूमिका में भी उनके अनुभव का लाभ दिखेगा. 

जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने आगे कहा कि वे पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे. उनकी कोशिश होगी कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो ताकि राज्य के विकास और जनहित के कार्यों को और मजबूती मिल सके.

यह भी पढ़ें- JDU को मिल गया विधायक दल का नेता, नीतीश कुमार ने किस पर जताया भरोसा?

Published at : 21 Apr 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Nalanda Nitish Kumar Shrawon Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'
नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'निशांत को वहां कुछ दिक्कत है तो…'
नीतीश कुमार के बेटे को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'निशांत को वहां कुछ दिक्कत है तो…'
बिहार
Patna School Time: पटना में गर्मी को देखते हुए फिर बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, DM का ऑर्डर जारी
पटना में गर्मी को देखते हुए फिर बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, DM का ऑर्डर जारी
बिहार
नीतीश कुमार की राह पर निशांत! बिहार में कब से यात्रा पर निकलेंगे खुद बता दी तारीख
नीतीश कुमार की राह पर निशांत! बिहार में कब से यात्रा पर निकलेंगे खुद बता दी तारीख
Advertisement

वीडियोज

Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, '...उन्हें जीतना चाहिए'
विश्व
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब? चलने से लेकर खड़े होने का स्टाइल भी बदला, सोशल मीडिया पर बहस
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget