पटना में गर्मी को देखते हुए फिर बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, DM का ऑर्डर जारी

बिहार में भीषण गर्मी शुरू है. कई जिलों में अभी से ही 40 के पार पारा पहुंचने लगा है. इस बीच पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. भयंकर गर्मी को देखते हुए पटना डीएम त्यागराजन एसएम ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को ऑर्डर जारी किया.

अब कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 11:30 बजे सुबह तक ही चलेंगे. वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय 12:30 बजे तक चलेंगे. जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी.

बीते सोमवार को भी डीएम ने जारी किया था निर्देश

इसके पहले पहली से पांचवीं कक्षा, प्री-प्राइमरी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दोपहर 12.30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. बीते सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को पटना डीएम ने इस संबंध में ऑर्डर जारी किया था. अब भीषण गर्मी को देखते हुए फिर से आज (मंगलवार) दोबारा ऑर्डर जारी हुआ है.



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बिहार के मौसम का हाल जानें (Bihar Weather)

बताते चलें कि पटना में पारा 40 डिग्री से ऊपर रह रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी खासकर दक्षिण बिहार में राहत की उम्मीद नहीं है. हीट वेव का पूर्वानुमान है. ऐसे में बच्चों का ख्याल रखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर अपने निर्णय में फिर से बदलाव किया है.

उम्मीद की जा रही है कि अगर गर्मी और बढ़ी तो बहुत जल्द स्कूल बंद किया जा सकता है. बता दें कि बिहार में जो अभी तापमान है वह सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक है. पटना में भी सामान्य से तीन डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. इस महीने (अप्रैल) के शुरू में ही तापमान में वृद्धि शुरू हो गई थी, जिसके कारण एक अप्रैल से सरकारी स्कूल को मॉर्निंग कर दिया गया था.

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