बिहार में बड़े खेल की तैयारी! देर रात तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात

बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से तमाम सियासी घटनाक्रम को देखने को मिले हैं. इस बीच लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने पटना में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की है. तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर के आवास पर पहुंचे. जहां दोनों की लंबी मुलाकात चली है.

इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. वहीं इस मुलाकात से आने वाले दिनों में क्या बिहार की राजनीति में कुछ और बदलाव होगा ऐसे सवाल उठना शुरू हो गए हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?

इस मुलाकात से नए सियासी समिकरणों की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण मुलाकात में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है. इस मुलाकात की जानकारी तेज प्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है.

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तेज प्रताप यादव ने पोस्ट साझा कर दी जानकारी

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा. मेरी मुलाकात प्रशांत से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की.

आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात Prashant Kishor जी से हुई, जहाँ हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की।



इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे… pic.twitter.com/ARcOHdbjHx — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) April 21, 2026

उन्होंने आगे लिखा कि इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई. यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं. मैं, तेज प्रताप यादव, इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जनसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ.

मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई मायने

तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. इस मुलाकात से कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं. तेज प्रताप यादव ने भी इस मुलाकात को औपचारिक नहीं बताया है. एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब नए समिकरणों की चर्चा होना शुरू हो गई है.

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