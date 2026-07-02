बिहार: जून में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से 46% कम बारिश, जुलाई में भी राहत के आसार कम

दक्षिण-पश्चिम मानसून दस्तक देने के बाद अब पूरे बिहार में पहुंच चुका है. इस बार 2026 में मानसून समय से चार दिन पहले आया लेकिन विस्तार होने में 19 दिन लग गए. हालांकि उत्तर बिहार में बारिश होते रही लेकिन दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि रही.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 5 साल का रिकॉर्ड इस बार जून महीने में टूटा है और सामान्य से 46% कम बारिश हुई है. वहीं जुलाई महीने में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है. गुरुवार (2 जुलाई) को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार जुलाई महीने में सामान्य बारिश की सीमा 340.5 मिलीमीटर है. परंतु उससे कम रहने की संभावना है. राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश कम होने का अनुमान जताया जा रहा है. हालांकि उत्तर बिहार में बारिश की स्थिति कुछ ज्यादा रहेगी तो वहीं दक्षिण बिहार में पश्चिमी इलाके के कुछ जिले और मध्य इलाके में कुछ जगहों पर बहुत कम बारिश का अनुमान है.

पटना में भी कम होगी बारिश

पटना में भी जुलाई में ज्यादा कम बारिश होने की संभावना है. हालांकि जुलाई में पूर्वा हवा का प्रवाह रहेगा, जिससे कुछ राहत मिल सकती है. जुलाई में तापमान की सीमा 32 से 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दक्षिण बिहार में 36 से 38 डिग्री तक तापमान रहने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है. वहीं उत्तर बिहार में 32 से 34 डिग्री के बीच तापमान रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन जून महीने की अपेक्षा जुलाई में अधिक बारिश की संभावना बन रही है.

बता दें कि बारिश के मौसम में 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मी के मौसम के 40 डिग्री तापमान के बराबर होता है, क्योंकि उमस भरी गर्मी रहती है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ-कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी दी गई है.

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उत्तर-पश्चिम बिहार में होगी ज्यादा बारिश

हालांकि बिहार के उत्तर-पश्चिमी इलाके में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. इनमें पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान जिला शामिल है. इसके साथ ही अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल और वैशाली जिले में भी मेघगर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और मध्यम स्तर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण बिहार में भी गुरुवार को बादल बने रहने के साथ कुछ जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है. पटना में भी कुछ समय के लिए बादल बनने तथा हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, लेकिन दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी भी बरकरार रहने का पूर्वानुमान है. गुरुवार को किसी जिले में 40 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं रहने की संभावना है.

बीते दिनों 40 डिग्री से नीचे रहा तापमान

बीते बुधवार को सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे तापमान रहा, लेकिन मंगलवार की अपेक्षा तापमान में हल्की बढ़ोतरी रही. सबसे अधिक तापमान भभुआ में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना में 4.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में 32 से 34 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण बिहार में 36 डिग्री के करीब तापमान रहा.

बुधवार को पटना में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार रही. उत्तर बिहार के कई जिलों में अधिक बारिश हुई. इनमें गोपालगंज में 92.8, पूर्वी चंपारण 86.2, मुजफ्फरपुर 71.6, और समस्तीपुर 68.8 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश दर्ज हुई.

इसके अलावा किशनगंज में 65.2 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की बारिश दर्ज हुई तो वहीं भभुआ, रोहतास, दरभंगा, लखीसराय, औरंगाबाद, सिवान में भी मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई.

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