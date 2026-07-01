'लालू यादव के बिना देश-बिहार की राजनीति की कल्पना संभव नहीं', बोले RJD नेता तेजस्वी यादव

पटना में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस समारोह से पहले आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को है, लेकिन आज पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है. उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम पटना में होने के चलते जिला स्तर पर आयोजन नहीं हो पाता, इसलिए अगले 4 दिनों तक जिलों में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

लालू यादव विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटे- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने 1997 में पार्टी की स्थापना की थी और वह ऐसे नेता हैं जो अपने वादे और विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे सामने जितनी भी शक्तियां ही क्यों न रही हों. उन्होंने कहा, "लालू यादव का नाम सिर्फ लालू यादव नहीं है, बल्कि वह एक विचारधारा हैं, एक विज्ञान हैं और एक यूनिवर्सिटी हैं."

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उन्होंने कहा कि आज लालू यादव को गालियां दी जा रही हैं क्योंकि उनसे (सीएम सम्राट चौधरी) उम्मीद की जा रही है कि वह ओरिजिनल भाजपाई बन जाएं. तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने कई नेताओं को आगे बढ़ाया, सांसद और मंत्री बनाए और सभी को अवसर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह फैशन बन गया है कि जो लालू यादव को गाली देगा, उसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव के बिना बिहार और देश की राजनीति की कल्पना संभव नहीं है.

सरकार और मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि बिहार का खजाना खाली क्यों है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, योजनाओं के लिए धन नहीं है और विधायक फंड का पैसा भी बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ बेईमान पदाधिकारी ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री हैं. यह सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है. सरकार अमित शाह चला रहे हैं."

संगठन मजबूत करने की अपील

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन्हें उजाड़ा जा रहा है. उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार भीड़ जुटाने से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके अकेले निकलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मंच पर मौजूद सभी नेताओं को मिलकर मेहनत करनी होगी, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी.

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री पर हत्या का केस है और जो खुद अपराधी है, वहां फर्जी एनकाउंटर होना तय है. उन्होंने दोहराया कि सम्राट चौधरी को बिहार की चिंता नहीं है और सरकार अमित शाह चला रहे हैं.