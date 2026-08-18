बिहार में 18 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, AK-47 कांड से चर्चा में आए सीवान SP शंट

बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. इसमें सबसे चर्चित सीवान के एसपी पूरण कुमार झा का नाम है. पूरण कुमार झा को अब नई पोस्टिंग का इंतजार है. ये वही SP हैं जिनके कार्यकाल के दौरान सावन में एक-47 से प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई थी.

आज (मंगलवार) जब कई आईपीएस का तबादला हुआ तो इनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है. ये 2018 बैच के अधिकारी हैं. उन्हें पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है.

नीचे पूरी लिस्ट देखें

1) अनिल कुमार को मद्य निषेध एवं एनएनटीएफ की जिम्मेदारी: 2010 बैच के IPS अधिकारी अनिल कुमार वर्तमान में पुलिस उप-महानिरीक्षक, वित्त एवं तकनीकी सेवाएं, बिहार, पटना के पद पर थे. उन्हें अब पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं एनएनटीएफ, बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

2) मृत्युंजय कुमार चौधरी को नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी: 2010 बैच के IPS अधिकारी मृत्युंजय कुमार चौधरी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे. अब उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना बनाया गया है.

3) राजीव रंजन को विशेष निगरानी इकाई: 2012 बैच के IPS अधिकारी राजीव रंजन-2 वर्तमान में पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना थे. उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

4) अजय कुमार पांडेय का भी तबादला: 2012 बैच के IPS अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय पुलिस उप-महानिरीक्षक, मध निषेध एवं एनएनटीएफ, बिहार, पटना के पद पर थे. अब उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक, वित्त एवं तकनीकी सेवाएं, बिहार, पटना बनाया गया है.

5) अमीर जावेद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो: 2012 बैच के IPS अधिकारी अमीर जावेद पुलिस उप-महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में तैनात थे. उन्हें अब पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

6) मिथिलेश कुमार को समादेष्टा की जिम्मेदारी: 2012 बैच के IPS अधिकारी मिथिलेश कुमार पुलिस अधीक्षक, ईओयू, बिहार, पटना के पद पर थे. उन्हें समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर की जिम्मेदारी दी गई है.

7) सुशील कुमार को मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार: 2012 बैच के IPS अधिकारी सुशील कुमार पुलिस उप-महानिरीक्षक, विधिक मामले एवं नियम, बिहार, पटना के पद पर थे. उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

8) हृदय कांत बने नालंदा के SP: 2015 बैच के IPS अधिकारी हृदय कांत वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना के पद पर थे. अब उन्हें पुलिस अधीक्षक, नालंदा बनाया गया है.

9) राजेश कुमार को EOU की जिम्मेदारी: 2016 बैच के IPS अधिकारी राजेश कुमार साइबर अनुसंधान एवं अभियोजन, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में पुलिस अधीक्षक के पद पर थे. उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, एनएनटीएफ, मध निषेध एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

10) मनीष कुमार को विशेष निगरानी इकाई: 2017 बैच के IPS अधिकारी मनीष कुमार पुलिस अधीक्षक (बीओ), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर थे. अब उन्हें पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना बनाया गया है.

11) विनीत कुमार बने ATS के SP: 2017 बैच के IPS अधिकारी विनीत कुमार वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सारण के पद पर थे. उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS), बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

12) पूरण कुमार झा को नई पोस्टिंग का इंतजार: 2018 बैच के IPS अधिकारी पूर्ण कुमार झा वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, सीवान के पद पर तैनात थे. उन्हें पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना भेजा गया है.

13) रामानंद कुमार कौशल को विशेष निगरानी इकाई: 2018 बैच के IPS अधिकारी रामानंद कुमार कौशल पुलिस अधीक्षक (सीआई), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में तैनात थे. उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना बनाया गया है.

14) रोशन कुमार बने सारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक: 2019 बैच के IPS अधिकारी रोशन कुमार वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, रोहतास के पद पर थे. अब उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सारण की जिम्मेदारी दी गई है.

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15) अवधेश दीक्षित बने भोजपुर के SP: 2019 बैच के IPS अधिकारी अवधेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक (कार्मिक-1), बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में तैनात थे. उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बनाया गया है.

16) भरत सोनी बने सीवान के SP: 2019 बैच के IPS अधिकारी भरत सोनी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, नालंदा के पद पर थे. अब उन्हें पुलिस अधीक्षक, सीवान की जिम्मेदारी दी गई है.

17) मिस्टर राज बने रोहतास के SP: 2019 बैच के IPS अधिकारी मिस्टर राज वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के पद पर थे. उन्हें अब पुलिस अधीक्षक, रोहतास बनाया गया है.

18) गरिमा बनीं अपराध अनुसंधान विभाग की SP: 2022 बैच की IPS अधिकारी गरिमा वर्तमान में समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर के पद पर थीं. अब उन्हें पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना की जिम्मेदारी दी गई है.

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