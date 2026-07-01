पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव होना है. बीते मंगलवार (30 जून, 2026) को तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) में वीणा मानवी (Veena Manvi) शामिल हुईं जो बांकीपुर सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार होंगी. प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीणा मानवी की प्रतिक्रिया आई है.

वीणा मानवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने जेजेडी ज्वाइन किया है. सौभाग्य है हमारे लिए कि आधी-आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में तेज प्रताप यादव सहारा दे रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए हम आपके साथ हैं, तो ऐसी सोच सबको रखनी चाहिए कि महिला कुछ कार्य करना चाह रही है समाज में तो साथ दें."

'हमारा मेनिफेस्स्ट्रो बिल्कुल अलग'

उन्होंने आगे कहा, "महिला विकास मंच कई सालों से कार्य कर रहा है. हम बांकीपुर में बैठकर ही 12 साल से समाज कल्याण का काम कर रहे हैं. हमारा मेनिफेस्स्ट्रो बिल्कुल अलग है. पूरे राज्य में बांकीपुर ऐसी सीट है जहां सशक्त लोग बैठे हैं. बिजनेसमैन बैठे हैं. शहर में पांच-पांच हजार केलिए गोली चल जा रही है…"

जनता को करना है तय: वीणा मानवी

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ है. इस सीट पर लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से नितिन नवीन जीते थे. ऐसे में वीणा मानवी से सवाल किया गया कि यहां से तो बीजेपी जीतते आ रही है. इस पर जवाब में उन्होंने कहा, "बीजेपी जीतते आ रही है अच्छी बात है... बीजेपी जीत रही है… संघर्ष करना और मुद्दे की बात करना समाज के ऊपर निर्भर करता है. अभी बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बांकीपुर से कुत्ता-बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा… तो जनता को तय करना है."

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तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

वीणा मानवी को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "महिला हैं.. क्षेत्र में इनकी पकड़ है… हम तो संगठन की तरफ से यही कामना करेंगे कि ये जीतकर आएं. वीणा मानवी लगातार क्षेत्र का जो मुद्दा है उसको उठाने का भी काम कर रही हैं. इनकी रैली हुई थी तो महिलाएं एकत्रित हुई थीं. जो भी इनका मेनिफेस्टो होगा उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगी."

एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा, "लड़ें प्रशांत किशोर… हम थोड़ी मना कर रहे हैं… सबका अपना-अपना है. चुनाव लड़ना है…"

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