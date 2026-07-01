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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप की प्रत्याशी वीणा मानवी की प्रतिक्रिया, BJP के गढ़ में कैसे जीतेंगी?

बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप की प्रत्याशी वीणा मानवी की प्रतिक्रिया, BJP के गढ़ में कैसे जीतेंगी?

Bankipur By-Election 2026: बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेजेडी ने वीणा मावनी को प्रत्याशी बनाया है. वीणा मानवी बांकीपुर क्षेत्र में 12 साल से समाज कल्याण का काम कर रही हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Jul 2026 05:42 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर उपचुनाव होना है. बीते मंगलवार (30 जून, 2026) को तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) में वीणा मानवी (Veena Manvi) शामिल हुईं जो बांकीपुर सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार होंगी. प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीणा मानवी की प्रतिक्रिया आई है. 

वीणा मानवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने जेजेडी ज्वाइन किया है. सौभाग्य है हमारे लिए कि आधी-आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में तेज प्रताप यादव सहारा दे रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए हम आपके साथ हैं, तो ऐसी सोच सबको रखनी चाहिए कि महिला कुछ कार्य करना चाह रही है समाज में तो साथ दें." 

'हमारा मेनिफेस्स्ट्रो बिल्कुल अलग'

उन्होंने आगे कहा, "महिला विकास मंच कई सालों से कार्य कर रहा है. हम बांकीपुर में बैठकर ही 12 साल से समाज कल्याण का काम कर रहे हैं. हमारा मेनिफेस्स्ट्रो बिल्कुल अलग है. पूरे राज्य में बांकीपुर ऐसी सीट है जहां सशक्त लोग बैठे हैं. बिजनेसमैन बैठे हैं. शहर में पांच-पांच हजार केलिए गोली चल जा रही है…"

जनता को करना है तय: वीणा मानवी

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ है. इस सीट पर लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से नितिन नवीन जीते थे. ऐसे में वीणा मानवी से सवाल किया गया कि यहां से तो बीजेपी जीतते आ रही है. इस पर जवाब में उन्होंने कहा, "बीजेपी जीतते आ रही है अच्छी बात है... बीजेपी जीत रही है… संघर्ष करना और मुद्दे की बात करना समाज के ऊपर निर्भर करता है. अभी बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बांकीपुर से कुत्ता-बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा… तो जनता को तय करना है."  

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

वीणा मानवी को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "महिला हैं.. क्षेत्र में इनकी पकड़ है… हम तो संगठन की तरफ से यही कामना करेंगे कि ये जीतकर आएं. वीणा मानवी लगातार क्षेत्र का जो मुद्दा है उसको उठाने का भी काम कर रही हैं. इनकी रैली हुई थी तो महिलाएं एकत्रित हुई थीं. जो भी इनका मेनिफेस्टो होगा उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगी." 

एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा, "लड़ें प्रशांत किशोर… हम थोड़ी मना कर रहे हैं… सबका अपना-अपना है. चुनाव लड़ना है…"

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jul 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll Veena Manvi
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