बिहार BPSC TRE-4 का नोटिफिकशन जारी, कितने पदों पर होगी भर्ती? जानें
Bihar BPSC TRE-4 Notification: एक सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है. हालांकि परीक्षा तारीख घोषित नहीं की गई है.
- नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि 32,388 पदों पर बहाली होगी.
- टीआरई-4 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 30 सितंबर तक लिए जाएंगे.
- नोटिफिकेशन जारी होने से पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत मिली है.
- धरना पर बैठे छात्र एकल परीक्षा और पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं.
बिहार में प्रोटेस्ट के बीच चौथे चरण (BPSC TRE-4) की शिक्षक भर्ती को लेकर आज (मंगलवार) नोटिफिकशन जारी हो गया. कुल 32,388 पदों पर भर्ती होगी. हालांकि परीक्षा तारीख घोषित नहीं की गई है. एक सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है.
धरना पर बैठे छात्रों के लिए राहत वाली खबर
आवेदन के लिए भुगतान करने की तिथि एक सितंबर 2026 है और अंतिम तिथि 29 सितंबर है. अधिक जानकारी के लिए शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डिटेल देख सकते हैं. नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अब धरना पर बैठे छात्रों के लिए राहत वाली खबर आ गई है.
नीचे बीपीएससी (BPSC) से जारी नोटिफिकेशन देखें
विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026
ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu
नोटिफिकेशन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे छात्र
बता दें कि टीआरई-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे. धरना पर बैठे थे. आज (मंगलवार) भी छात्रों की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर अगले तीन दिन में नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया जाता है तो आमरण अनशन शुरू होगा. इस बीच अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है.
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दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों ने 'टीआरई-4' में एकल स्तरीय परीक्षा कराने, कथित भ्रष्टाचार के जरिए पद हासिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, बीएसएससी की भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आवास नीति के साथ एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग की है. उन्होंने परीक्षा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है.
धरना पर बैठे छात्रों ने दी थी चेतावनी
नोटिफिकेशन जारी होने से पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "सरकार को बीपीएससी टीआरई-4 परीक्षा का विज्ञापन 24 घंटे के भीतर जारी करना चाहिए, अन्यथा हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास का घेराव कर सकते हैं."
गर्दनीबाग स्थित धरना में शामिल टीआरई-4 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें "अक्षम" बताया. दिलीप कुमार ने कहा, "अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आज (मंगलवार) से तीन दिन बाद मैं इसी स्थान पर आमरण अनशन शुरू करूंगा."
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