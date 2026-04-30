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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित, 2 की मौत, जानें आज का मौसम

Bihar Weather: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित, 2 की मौत, जानें आज का मौसम

Bihar Weather Update Today: बिहार में आंधी-बारिश से तबाही का मंजर सामने आया है. यहां हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क सब प्रभावित नजर आए. इसके चलते पटना में दो लोगों की मौत हो गई.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Apr 2026 08:34 AM (IST)
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बिहार में बीते बुधवार (29 अप्रैल) को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया तो राजधानी पटना में तेज आंधी और बारिश से तबाही मच गई. पांच मंजिला मकान का दीवार गिरने से जहां पटना में दो लोगों की मौत हो गई. तो रेल लाइन की ओवरहेड तार पर बड़ा पेड़  गिरने से रेल परिचालन घंटो ठप हो गया. 

पटना आने वाली दो फ्लाइटों को खराब मौसम के कारण वाराणसी और लखनऊ लैंड कराया गया. इसके अलावा तेज आंधी के कारण पटना में यातायात व्यवस्था चरमरा गई. करीब दो से तीन घंटे तक पटना के लोग परेशान रहे. आज गुरुवार (30 अप्रैल) को भी  राज्य के सभी जिलों में वर्षा और तेज हवा की चेतावनी दी गई है.

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पटना में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त

बुधवार की शाम मौसम का मिजाज बदला और पूरे पटना में बारिश के साथ 60 से  70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली जिससे जनजीवन व्यस्त हो गया. आंधी और पानी ने विमान की रफ्तार को भी रोक दिया. एयर इंडिया की फ्लाइट AI-746 जो दिल्ली से पटना आई थी. उसे 6:36 पर पटना आना था और समय पर वह आई परंतु तेज हवा और बारिश के कारण एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की अनुमति नहीं मिली और तीन बार पटना के ऊपर में चक्कर लगाती रही. 

अंत में 7:20 बजे फ्लाइट को वाराणसी में लैंड करना पड़ा. मौसम ठीक होने के बाद रात्रि 9:00 बजे वापस पटना लाया गया. फ्लाइट में 175 यात्री सवार थे. वहीं कोलकाता से पटना आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6e-895 को भी खराब मौसम के कारण लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया. वहीं स्पाइसजेट की मुंबई-पटना फ्लाइट, दिल्ली- पटना की इंडिगो एयरलाइंस और बेंगलुरु-पटना की एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट करीब एक घंटे की देरी से पटना आई.

आंधी-बारिश से ट्रेन मार्ग भी प्रभावित

हवाई जहाज के अलावा आंधी बारिश के कारण ट्रेन मार्ग भी प्रभावित हुआ. बिहटा-कुल्हड़िया स्टेशन के बीच ओवरहेड बिजली तार पर पेड़ गिरने से पटना-आरा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया. इसके कारण तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं. करीब नौ बजे के बाद ही रेल परिचालन सामान्य हो सका. 

तेज हवा और बारिश के कारण बुधवार शाम पटना की सड़कों पर तबाही दिखी और यातायात प्रभावित हुआ. नेहरू पथ स्थित हनुमान मंदिर के पास तेज हवाओं के चलते ट्रैफिक पुलिस की ट्रॉली हवा में उड़ गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया. हालांकि शाम करीब साढ़े छह बजे तेज हवा के कारण कई स्थानों पर ट्रॉलियां सड़क पर इधर-उधर गिर गईं. 

मेट्रो निर्माण कार्य के चलते लगाई गई थीं ट्रॉलियां

हनुमान मंदिर के पास मेट्रो निर्माण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रॉलियां लगाई गई थीं, जो हवा के कारण गिर गईं. इसके चलते लोहिया पथ चक्र फेज-1 से हनुमान मंदिर तक जाम लग गया. इसी तरह बोरिंग कैनाल रोड, गांधी मैदान और राजाबाजार समेत अन्य इलाकों में भी कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बनी रही. 

इस तबाही में एक बड़ा हादसा भी हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी रुकनपुरा स्थित देवी मंदिर के पास तेज आंधी के कारण एक निर्माणाधीन पांच मंजिला भवन की दीवार गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. 

मृतकों की पहचान तिलक नगर स्थित राजनाथ रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या-102 निवासी 72 वर्षीय त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा और नौबतपुर की रहने वाली 45 वर्षीय अनिता देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंदिर से निकलकर जा रहे दोनों लोग अचानक गिरी दीवार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर है. 

बारिश और तेज हवा की चेतावनी

बुधवार को दिन में विशेष बदलाव नहीं रहे, लेकिन शाम से पटना के अलावा राज्य के अधिकांश जिले आंधी और तेज बारिश से प्रभावित हुए. गुरुवार (30 अप्रैल) को भी राज्य के सभी जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी दी गई है.

इनमें उत्तर बिहार के मध्य और पूर्वी इलाके तथा दक्षिण बिहार पूर्वी इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर ,जमुई और बांका जिला शामिल है.

इसके अलावा पटना सहित दक्षिण बिहार के सभी जिलों और उत्तरी बिहार के पश्चिमी इलाके में वर्षा और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आगामी तीन दिनों तक राज्य के तापमान में तीन से चार डिग्री की कमी रहेगी. 30 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदलेगा और भीषण गर्मी भी एक बार फिर झेलना पड़ेगी.

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Published at : 30 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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