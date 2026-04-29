बिहार में भीषण गर्मी से राहत, कई जिलों में आंधी-पानी शुरू, पटना में भारी बारिश, ताजा अपडेट जारी

बिहार में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को शाम होते ही लगभग सारे जिलों में आंधी-पानी शुरू हो गया. राजधानी पटना में देर शाम के बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई. इससे राजधानी पटना के मौसम का भी मिजाज बदल गया.

बीते कई दिनों से पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों के लोग गर्मी से काफी परेशान थे. राजधानी पटना की बात करें तो देर शाम के बाद खगौल, दानापुर, गोला रोड, राजा बाजार, बोरिंग रोड, दीघा, फुलवारीशरीफ, कदमकुआं सहित अलग-अलग इलाकों में तेज गरज के साथ भारी बारिश हुई है.

कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी

बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को बिहार के सभी 38 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था. 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो शेष 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई थी.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया था. मौसम विभाग ने कहा है कि ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इन इलाकों में तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने की अधिक आशंका रहती है.

आईएमडी देश में मौसम संबंधी 'अलर्ट' जारी करने के लिए चार रंगों का उपयोग करता है. इनमें ग्रीन (किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं), येलो (नजर रखें और निगरानी करते रहें), ऑरेंज (तैयार रहें) और रेड (कार्रवाई/सहायता की जरूरत) अलर्ट शामिल हैं.

अनावश्यक यात्रा करने से करें परहेज

मौसम विभाग ने आम लोगों, विशेषकर किसानों, मजदूरों और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग ने लोगों को खुली जगहों, खेतों और ऊंची इमारतों से दूर रहने, बिजली के खंभों, पेड़ों और धातु की वस्तुओं से बचने तथा मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है. पशुधन को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है.

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस प्रणाली के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, हालांकि आंधी-बारिश के बाद उमस बढ़ने का भी अनुमान है. तेज हवाओं और बादलों के कारण राज्य की राजधानी पटना समेत कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है.