Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिवान में रोड रेज में भाजपा नेता के भांजे की हत्या हुई.

बहस के बाद अपराधियों ने नेता के भांजे-बहनोई पर गोली चलाई.

पुलिस ने मुठभेड़ में हत्यारोपी को दो गोली मारकर पकड़ा.

घायल अपराधी का इलाज जारी, मामले की जांच चल रही.

बिहार के सिवान में रोड रेज की घटना में सीवान के पूर्व MLC और बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है. सिवान में यहां बुधवार (29 अप्रैल) को रोड रेज की एक घटना में सीवान के पूर्व MLC और बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे और बहनोई पर गोली चला दी गई. इस घटना में मनोज सिंह के भांजे 28 वर्षीय हर्ष कुमार सिंह की मौत हो गई जबकि उनके बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए.

अपराधी की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा निवासी छोटू कुमार यादव के रूप में हुई है. पुलिस के साथ गुरुवार की तड़के सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में वो घायल हो गया और उसका इलाज जारी है. पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है और अपराध के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

क्या है मामला?

यह घटना सीवान के टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर-आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास हुई. यहां बीजेपी नेता के बहनोई चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष के साथ अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर किसी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार चन्दन सिंह को कार से सट गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई. यह बहस देखते-देखते इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के लोगों ने चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष पर गोली चला दी. बदमाशों की गोली लगने से चंदन सिंह और उनके बेटे सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े.

वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने हर्ष मृत घोषित कर दिया, जबकि चंदन सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा. चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी और मनोज सिंह के भांजे की गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधी को कुछ ही घंटो में ढूंढ निकाला. पुलिस गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे उसे पकड़ने गई तो गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उसे दौड़ाया और जवाबी फायरिंग की. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपराधी के दोनों पैरों में गोली मार दी और जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती है. उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.