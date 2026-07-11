बांकीपुर से अभिषेक 'बंटी' के नाम वापस लेने पर बोली कांग्रेस, 'चारा घोटाले में उनके परिवार...'

बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है. इस बीच बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया है. अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस करने के बाद कहा कि पारिवारिक कारणों से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. अब बिहार कांग्रेस ने इसको चर्चित चारा घोटाले से जोड़ दिया है.

बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने अभिषेक कुमार के नाम वापसी पर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "बहुचर्चित चारा घोटाले से अभिषेक कुमार के परिवार का कनेक्शन रहा है. इसमें उनके माता पिता का नाम आया था, इसलिए बीजेपी ने बांकीपुर में कैंडिडेट अभिषेक कुमार को बदल दिया." उन्होंने आगे कहा, "अभिषेक कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में बदला गया है.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: 13 जुलाई को नामांकन करेंगे बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा

ऋषि मिश्रा ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

ऋषि मिश्रा ने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सवाल पूछना चाहता हूं की क्या बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित करने से पहला उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कराया था? क्या बीजेपी इसमें भी सक्षम नहीं है? कैंडिडेट बदलने का पैमाना भ्रष्टाचार है तो फिर दूसरी पार्टियों से आए बड़े नेताओं को जैसे सुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा सरमा को सीएम क्यों बनाया?

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी को बांकीपुर में हार का डर सता रहा है, इसलिए भी कैंडिडेट बदला गया है. मुझे मीडिया से ही पता चला है. अभिषेक कुमार के परिवार का चारा घोटाले से कनेक्शन था." कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है.

नाम वापस लेने के बाद क्या बोले अभिषेक कुमार?

उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अभिषेक कुमार ने कहा कि वह निजी और पारिवारिक कारणों से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उन्होंने कहा, "मैंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र सौंपा.

भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुना था, जिसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं लेकिन पारिवारिक कारणों से मैं यह चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं. मैं आगे भी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूंगा.

गयाजी में आज से विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति होंगे शामिल