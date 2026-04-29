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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार के 13 जिलों में बारिश शुरू, इन जगहों पर भारी बरसात की चेतावनी, आंधी-बिजली का भी अलर्ट

Bihar Weather: बिहार के 13 जिलों में बारिश शुरू, इन जगहों पर भारी बरसात की चेतावनी, आंधी-बिजली का भी अलर्ट

Bihar Weather In Hindi: बिहार के 13 जिलों में बारिश शुरू हो गई है. कई जगह आंधी-बिजली का अलर्ट है. किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी में भारी वर्षा की चेतावनी है. लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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पिछले 5 दिनों से बिहार के मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा. उत्तर बिहार में जहां हल्की या मध्यम स्तर तो कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई और तापमान में गिरावट रही तो दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान रहे. लेकिन आज बुधवार को पूरे बिहार का मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, आज राज्य के सभी जिलों में हल्की या मध्यम स्तर तो कहीं भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही मेघ गर्जन, बिजली चमकने और अधिकांश जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है.

मौसम में बदलाव आज अहले सुबह से ही देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने देर रात्रि 2:30 बजे से अहले सुबह 6:00 तक के लिए 13 जिलों में वर्षा, वज्रपात और तेज हवा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण बिहार में भी आज कई जिलों में वर्षा के संभावना बन रही है और अलर्ट जारी किए गए है. खासकर पश्चिमी इलाके जहां लगातार 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहे थे. उन जिलों में भी आज सुबह से वर्षा का ऑरेंज कलर जारी किया गया है. इनमें औरंगाबाद, गया, रोहतास, भभुआ, नवादा, जमुई जिला शामिल है तो उत्तर बिहार के पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया मधुबनी, दरभंगा में सुबह से वर्षा की शुरुआत हुई.

पटना में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना

इन जिलों के अलावा राजधानी पटना,वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, भोजपुर, में सुबह से बादल बने हुए हैं और बद्री नुमा मौसम से तापमान में जहां गिरावट आई है तो किसी भी वक्त वर्षा का अनुमान है. पटना की कुछ जगहों में आज बिजली चमकने के साथ हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा की प्रवल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आज किशनगंज, मधुबनी और सीतामढ़ी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके इसके साथ ही वर्षा के साथ-साथ तेज हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अनुमान ज्यादा है और फसलों को नुकसान हो सकते है. आज राज्य के सभी जिलों में 35डिग्री के करीब या उससे नीचे तापमान रहने का अनुमान है और गर्मी से राहत मिलेगी.

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तीन से चार दिनों तक राज्य में रहेगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन-चार दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट रहेगी. उसके बाद एक बार फिर भीषण गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी. बीते मंगलवार को राज्य के अधिकांश शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. राजधानी पटना में सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को दो डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पूरे राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 30.1 से 41.0 डिग्री और रात्रि एवं सुबह का न्यूनतम तापमान 21.8 से 27.0 डिग्री के बीच रहा. हालांकि मंगलवार को 40 डिग्री से ऊपर मात्र दो जिले में तापमान रहा. सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रोहतास जिले के डेहरी में और 40.8 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया. जबकि दिन का सबसे कम अधिकतम पूर्णिया में 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा तो रात्रि और सुबह का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री वाल्मीकिनगर में दर्ज किया गया. वहीं मधुबनी और पटना में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली.

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Published at : 29 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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