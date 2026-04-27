उत्तर बिहार में भारी बारिश से आफत, दक्षिण में भीषण गर्मी से तड़प रहे लोग, जानें आज का मौसम

बिहार के मौसम में पिछले दो दिनों से बदलाव आया है ,उत्तर बिहार में के कई जिलों में वर्षा वज्रपात तथा ओलावृष्टि भी दर्ज हो रही है किशनगंज में भारी बारिश और तेज हवा से एक की मौत हुई है तो कटिहार में बज्रपात से तीन लोगों की मौत हो गई है. तो वहीं, दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी से राहत नहीं है.

दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके में खासकर भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद ,गयाजी म के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं है और 40 डिग्री से ऊपर तापमान है तो पटना सहित 28 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. पूरवा हवा चलने से पटना के तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है.

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मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को 18 जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घण्टा चलने और बिजली चमकने तथा वज्रपात की चेतावनी दी गई है. इनमें उत्तर बिहार के मध्य और पूर्वी इलाके शामिल है तो दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया है. जिन 18 जिलों में आज सोमवार को वर्षा की चेतावनी दी गई है. उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ,सुपौल, अररिया, किशनगंज ,मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया ,कटिहार, भागलपुर ,खगड़िया, मुंगेर ,जमुई और बांका जिला शामिल है.

हालांकि देर आज देर रात्रि 2:00 बजे के बाद से अररिया, दरभंगा ,कटिहार, मुजफ्फरपुर ,पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली ,भागलपुर, किशनगंज ,मधेपुरा ,सुपौल, सहरसा ,मधुबनी और सीतामढ़ी में वर्षा और तेज हवा के लिए ऑरेंज जारी किया गया जो आज सुबह तक प्रभावी रहा.

हालांकि आज दक्षिण बिहार के मध्य और पश्चिमी इलाके तथा उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाकों के कुल 20 जिलों में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं दी गई है. लेकिन तेज हवा से पटना सहित कई जिलों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. परंतु दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके गयाजी , कैमूर ,रोहतास, औरंगाबाद ,बक्सर ,अरवल में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है. कल 28 अप्रैल से पूरे बिहार में वर्षा की संभावना बन रही है और सभी जिलों में 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है.

बीते रविवार को किशनगंज

अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में बारिश हुई. सबसे अधिक किशनगंज के ठाकुरगंज में 75.4 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई. अररिया जिले के जोकीहाट मात्र 21.1मिली मीटर वर्षा हुई परंतु मे काकन पंचायत स्थित शेरलंघा में कच्ची दीवार गिरने से एक वृद्धा की मौत हो गई. तो रविवार को कटिहार में ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई.सुपौल में मक्का और आम तथा पूर्वी चंपारण में आंधी और ओलावृष्टि से आम, लीची और सब्जियों को नुकसान हुआ.

दूसरी तरफ, गया जी, डेहरी और भभुआ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा. रविवार को सबसे अधिक तापमान भभुआ में 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा. जबकि डेहरी में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई .गयाजी में 40.9 डिग्री तापमान रहा. पटना में 6.4 डिग्री गिरावट के साथ 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके का तापमान में भारी गिरावट आई है सबसे कम मधेपुरा में 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान डर की गई और ठंड भी महसूस किए गए. हालांकि पटना में दिन के तापमान में गिरावट आई है लेकिन उमस गर्मी बरकरार रही.

भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के को देखते हुए पटना जिले के स्कूलों में कक्षा आठ तक की पढ़ाई 11:30 बजे के बाद रोक लगा दी गयी है.भीषण गर्मी और गर्म हवाओं को देखते हुए पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने 30 अप्रैल तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों की कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलाने का आदेश दिया है.

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