बिहार चुनाव में चार घंटे के अंदर हुआ 27 फीसदी मतदान, क्या रहा तेज प्रताप और अनंत सिंह की सीट का हाल?
Bihar Election Voter Turnout: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान जारी है. सुबह 11 बजे तक कुल 27.65% मतदान हुआ. बेगुसराय में सर्वाधिक और पटना में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है. वोटिंग शुरू हुए चार घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अब मतदान प्रतिशत का दूसरा आंकड़ा भी सामने आ गया है. बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है.
सुबह 11.00 बजे तक बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 27.65 फीसदी मतदान हुआ है. सबसे कम मतदान पटना जिले में हुआ. यहां अब तक का वोटर टर्नआउट 23.71 रहा. वहीं, सबसे ज्यादा मतदान बेगुसराय में हुआ. जहां अब तक का आंकड़ा 30.37 परसेंट है.
बिहार विधानसभा चुनाव फेज-1 वोटिंग, सुबह 11.00 बजे तक का मतदान प्रतिशत: 27.65 फीसदी
जिलेवार बात करें तो,
बेगुसराय: 30.37
भोजपुर: 26.76
बक्सर: 28.02
दरभंगा: 26.07
गोपालगंज: 30.04
खगड़िया: 28.96
लखीसराय: 30.32
मधेपुरा: 28.46
मुंगेर: 26.68
मुजफ्फरपुर: 29.66
नालंदा: 26.86
पटना: 23.71
सहरसा: 29.68
समस्तीपुर: 27.92
सारण: 28.52
शेखपुरा: 26.04
सिवानी: 27.09
वैशाली: 28.67
मुख्य सीटों पर क्या हैं मतदान के आंकड़े?
दरभंगा की अलीनगर सीट पर: 24.96 (यहां से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में हैं)
वैशाली की राघोपुर सीट पर: 28.79 (यहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं)
वैशाली की महुआ सीट पर: 27.47 (यहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं)
मुंगेर की तारापुर सीट पर: 29.67 (यहां से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में हैं)
लखीसराय सीट पर: 28.92 (यहां से विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में हैं)
पटना की मोकामा सीट पर: 26.80 (यहां से अनंत सिंह चुनावी मैदान में हैं)
पटना की दानापुर सीट पर: 22.98 (यहां से राम कृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं)
सिवान की रघुनाथपुर सीट पर: 26.99 (यहां से ओसामा शहाब चुनावी मैदान में हैं)
सारण की छपरा सीट पर: 24.59 (यहां से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में हैं)
फर्स्ट टाइम वोटर्स से नेताओं की अपील
सत्ता और विपक्ष दोनों के ही बड़े नेताओं ने जनता से अपील की है कि हर कोई सबसे पहले मतदान करे और उसके बाद ही जलपान करे. पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से भी लगातार आग्रह किया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें.
