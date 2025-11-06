आरजेडी के टिकट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से विधानसभा चुनाव (2025) लड़ रहे हैं. गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान के दिन ओसामा शहाब ने अपना वोट दिया. इस बीच शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है. आरजेडी की ओर से ओसामा को टिकट दिए जाने पर उन्होंने विपक्ष की ओर से किए जा रहे हमलों पर पलटवार किया है.

सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार ओसामा शहाब को लेकर विपक्षी दल के नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी पर शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन ने कहा, "अगर ये मंत्री कहीं और गए होते तो कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वे रघुनाथपुर विधानसभा में आकर उनके खिलाफ बोले… आखिर क्यों? ओसामा एक युवा नेता है विकास करेगा ही. अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरे को लोग बोलते हैं."

Siwan, Bihar: On statements by opposition leaders regarding RJD candidate Osama, RJD leader Mohammad Shahabuddin’s elder brother Giyasuddin says, "If these ministers had gone elsewhere, nothing could have been said. But why did they come to Raghunathpur Assembly and speak against… pic.twitter.com/9GnBRba3bz — IANS (@ians_india) November 6, 2025

'ओसामा का मतलब बहादुर'

वहीं एबीपी न्यूज़ से बातचीत में शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन ने कहा कि ओसामा चुनाव जीतेंगे तो अपने पिता की तरह विकास करेंगे. शहाबुद्दीन के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं वह गलत हैं. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां नाम मजहबी हिसाब से रखा जाता है, ओसामा मतलब बहादुर होता है.

हिना शहाब ने भी दी प्रतिक्रिया

बेटे ओसामा शहाब के चुनाव लड़ने पर मां हिना शहाब की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर हॉट सीट नहीं है. सामान्य सीट है. उन्होंने कहा कि हर बार बड़े नेता आते हैं, इस बार भी आए हैं. ओसामा ने अपना कैंपेन किया है. जीतेंगे तो विकास करेंगे. एक सवाल पर कहा कि शहाबुद्दीन की कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: छपरा से RJD के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने डाला वोट, कह दी ये बड़ी बात