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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार शिक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा मंथन आज, मुख्यमंत्री आवास पर होगी हाई लेवल बैठक

बिहार शिक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा मंथन आज, मुख्यमंत्री आवास पर होगी हाई लेवल बैठक

Bihar News: TRE 4 शिक्षक भर्ती को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक में नोटिफिकेशन जारी करने, भर्ती प्रक्रिया और सवा लाख पदों पर बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 May 2026 02:05 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी TRE 4 को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है. शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक को लेकर अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय से TRE 4 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं. माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी करने, पदों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा शिक्षा विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी.

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TRE 4 नोटिफिकेशन में हो रही देरी से नाराज हैं अभ्यर्थी

TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होने में लगातार देरी हो रही है. इसी वजह से अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं. कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं.

हाल ही में पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया था, जिसके बाद मामला और गरमा गया. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार बार-बार तारीख आगे बढ़ा रही है लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है.

सवा लाख पदों पर भर्ती की मांग

अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सवा लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती निकाले. उनका कहना है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए बड़े स्तर पर नियुक्ति की जरूरत है. अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया और सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग उठा रहे हैं.

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अब उम्मीद की जा रही है कि आज मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक के बाद TRE 4 को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है. संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है.

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Published at : 22 May 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Bihar Teacher Recruitment BIHAR NEWS
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