'कैलेंडर नहीं… नोटिफिकेशन चाहिए', चौथे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना में प्रदर्शन

चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बुधवार (18 मार्च, 2026) को पटना में प्रदर्शन किया गया. शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को पटना कॉलेज से शुरू किया. पैदल ही गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर तक पहुंचे. अभ्यर्थियों को लोकभवन (राजभवन) तक जाना था लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया.

इस आक्रोश मार्च में काफी संख्या में दूसरे जिले से भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे. सीधे तौर पर सबने मांग की कि बहाली को लेकर नोटिफिकेशन को जारी किया जाए. छात्र नेता दिलीप ने कहा कि जुलाई 2025 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी थी कि जल्द ही टीआरई-4 की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अभी तक टालमटोल की जा रही है.

दिलीप कुमार ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है. बीपीएससी ने दो महीना पहले लेटर जारी कर कहा था कि जल्द नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा लेकिन अभी तक यह काम नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: पुलिस ने गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी? मुजफ्फरपुर में बवाल, पप्पू यादव भड़के

अभ्यर्थियों को कैलेंडर पर विश्वास नहीं

बीपीएससी के 2026 वाले कैलेंडर में टीआरई-4 का जिक्र किया गया है. सितंबर में टीआरई-4 की परीक्षा का समय तय किया गया है. ऐसे में प्रदर्शन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग कैलेंडर पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि 2025 में भी कैलेंडर जारी किया गया था. टीआरई-4 की परीक्षा के लिए अगस्त का महीना तय किया गया था, लेकिन परीक्षा नहीं हुई. अब फिर कैलेंडर जारी हुआ है तो हम लोग कैसे विश्वास करें? बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करे तब हम लोग विश्वास करेंगे. नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा.

बता दें कि चौथे चरण के तहत करीब 46 हजार शिक्षकों की भर्ती बिहार में होनी है. माना जा रहा है कि इस बार 85% पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेगा. फिलहाल बिहार में करीब छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं. बीते दो वर्षों में TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के तहत लगभग 2.27 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है. इसके अलावा करीब 3 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन चुके हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय