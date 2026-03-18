बिहार: पुलिस ने गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी? मुजफ्फरपुर में बवाल, पप्पू यादव भड़के

मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मंगलवार (17 मार्च, 2026) की रात झड़प हो गई. घटना जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के असिया गांव की है. पुलिस छापेमारी करने गई गई थी. इस घटना में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हुई है. परिजनों ने पुलिस पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी भिखारी राय एवं अन्य को गिरफ्तार करने के लिए रात में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस पहुंची थी. पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान अभियुक्त ने शोर कर ग्रामीणों को एकत्रित कर लिया. पुलिस पर पथराव किया गया और अभियुक्त पक्ष की ओर से फायरिंग की गई. इस पर गायघाट थानाध्यक्ष राजा सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. किसी तरह अपने पदाधिकारियों के साथ मौके से निकले. थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष के अलावा होमगार्ड के दो जवान घायल हुए हैं. एसकेएमसीएच में इनका इलाज चल रहा है.

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गांव में तनाव का माहौल

मृतक की पहचान ग्रामीण जगतवीर राय के रूप में की गई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस मौके पर कैंप कर रही है. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. पूरे मामले में एसडीपीओ अलय वत्स ने बताया कि वांछित आरोपी और कई अन्य की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस छापेमारी करने गई थी. आरोपी पक्ष और ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया. पुलिस के दो वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए. आरोपी पक्ष की ओर से गोला चलाई गई जिसमें एक की मौत हो गई. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा?

इस घटना पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस पर भड़ास निकाली है. एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बिहार पुलिस अपराधियों की संरक्षक और निर्दोष लोगों की हत्यारी बन गई है. मुजफ्फरपुर गायघाट के जगतवीर राय को पुलिस ने सीने में सटाकर गोली मार दी. अब हत्यारे पुलिस वाले को सस्पेंड करने का दिलासा दिया जा रहा है, उसको अरेस्ट कर स्पीडी ट्रायल कर फांसी की सजा दो. न्याय करो नौटंकी नहीं!"

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