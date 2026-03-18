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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय

बिहार: JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय

JDU National President Election: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 23 मार्च को होगी. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 मार्च है. 

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 12:44 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे. नीतीश कुमार ने पहले ही आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. नीतीश कुमार पार्टी पर अपना कंट्रोल रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. निर्विरोध जीत तय है और वे पार्टी की कमान संभालते हुए अपना चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे.

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 23 मार्च को होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 24 मार्च है. 

यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: पुलिस ने गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी? मुजफ्फरपुर में बवाल, पप्पू यादव भड़के

जेडीयू को कोई तोड़ नहीं सकता: नीरज कुमार

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार नॉमिनेशन करेंगे. पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है. नामांकन करेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संबल होगा. विपक्ष का यह कहना ठीक नहीं कि पार्टी को एकजुट रखने, टूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं. जेडीयू को कोई नहीं तोड़ सकता.

बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किया था. अब रिजल्ट के बाद वे जीत गए हैं. यानी अब वे राज्यसभा जाएंगे. अगले महीने दिल्ली कूच करेंगे. सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे.

राज्यसभा जाने से पहले बेटे की हुई पार्टी में एंट्री

भले नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे की एंट्री जेडीयू में करा दी है. काफी पहले से इसकी मांग कार्यकर्ताओं की ओर से हो रही थी लेकिन बात नहीं बन पा रही थी. नीतीश कुमार शायद अपने बेटे को नहीं लाना चाहते थे. अब जब वे राज्यसभा जा रहे हैं तो बेटे को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिला दी गई है. हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि निशांत की जिम्मेदारी पार्टी में क्या होगी.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार के अगले CM पर चर्चा शुरू, BJP ने कहा- 'अगला मुख्यमंत्री कोई…'

Published at : 18 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar JDU National President BIHAR NEWS
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