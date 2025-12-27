बिहार राजस्व संघ ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, लगाया ये आरोप

बिहार राज्य राजस्व संघ ने डिप्टी CM सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है. संघ ने मंत्री पर जिलों में हो रहे जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाया है. पदाधिकारियों ने सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी है. वहीं विजय सिन्हा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी को भी अपमानित नहीं किया जा रहा है.

बिहार राज्य राजस्व संघ की ओर से सीएम को लिखा पत्र में कहा गया, ''खड़े-खड़े सस्पेंड कर दूंगा, जनता के सामने जवाब दो, अब पब्लिक का काम लटकाया तो ठीक नहीं होगा, DM, SP सुन रहे हो ना इस तरह की भाषा नहीं चलेगी.''

पदाधिकारियों ने सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी

संघ का कहना है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं. पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कार्यक्रम से सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी है. संघ ने सीएम से हस्तक्षेप करने और वार्ता के लिए समय देने की मांग की है.

अराजकता का माहौल हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे- विजय सिन्हा

विजय सिन्हा ने कहा, ''कौन कहां नाराजगी व्यक्त कर रहा है. मुझे नहीं पता. मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है और न किसी ने संपर्क किया. अराजकता का माहौल हम कभी बर्दाश्त नहीं किये हैं और ना कभी किसी के दबाव में आए हैं. सेवा का अवसर मिला है. हम अपना काम कर रहे हैं. जितना दिन विजय सिन्हा विभाग में है, जनता के लिए वो काम करेंगे.''

किसी को अपमानित नहीं किया जाता- विजय सिन्हा

बिहार के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, ''जो सही रूप से काम करता है, उन्हें लाभ मिलता है. न्यायालय पर जमीनी विवाद का बोझ है. हम सबकी जिम्मेवारी है कि उसको कम करें. फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेला जा रहा है. उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा. किसी को गाली नहीं दिया जाता और न ही किसी को अपमानित किया जाता है.''

विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए सरकार- आरजेडी

उधर, आरजेडी ने बिहार सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''सार्वजनिक मंचों से पदाधिकारियों को अपमानित करने के बजाय विभाग में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाइये.''